САЩ

Програмата на американския хуморист Джими Кимъл отново се завръща в ефир, след като беше временно преустановена миналата седмица.

Отрстраняването на водещия на шоуто породи оживен дебат относно свободата на словото в САЩ и относно натиска, който упражнява администрацията на президента Доналд Тръмп над медиите, предадоха световните агенции.

Новината за завръщането на предаването беше оповестена от компанията "Дисни", която е собственик на телевизия Ей Би Си, по която се излъчва предаването.

"Прекарахме последните няколко дни в задълбочени разговори с Джими и след тези дискусии ние взехме решението да подновим програмата днес", се казва в съобщение на „Дисни“, цитирано от БТА.

Ей Би Си обяви миналата сряда, че лишава за неопределено време от ефир Кимъл и неговата програма. Кимъл е неуморен критик на Доналд Тръмп, припомнят агенциите.

Малко преди това решение да бъде взето, Кимъл обвини американската десница, че експлоатира за политически цели убийството на протръмписткия инфлуенсър и подкастър Чарли Кърк. Това мнение на Кимъл пък породи гнева на Брендън Кар, ръководител на американския радио и телевизионен регулатор, който определи поведението на Кимъл като скандално и заплаши да отнеме лицензите на медиите, които излъчват програмата му.

Кимъл възмути десницата, когато заяви, че убиецът на Чарли Кърк – Тайлър Робинсън, произхожда от републиканско семейство и когато напомни, че Робинсън е мотивирал престъплението си с омразата, която е насаждал Кърк.

Водещият заяви: "Бандата MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това".

Малко след това щатската комисия по комуникациите (FCC) заплаши телевизия ABC с действия. Медията отвърна със сваляне на предаването от ефира за неопределен период от време, а президентът Тръмп предупреди, че ще отнема лицензи на телевизии, които го критикуват.

В изявлението си сега компанията "Дисни" казва, че решението за временно преустановяване на емисията на Кимъл е било взето, за да се избегне влошаване на напрегнатата ситуация в един емоционален момент за страната.

