" 97% от телевизионните мрежи са срещу мен. Мисля, че лицензите им трябва да бъдат отнети"

4430 Снимка: АР/БТА

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че телевизии, които го критикуват, трябва да се разделят с лицензите. Коментарът бе направен дни след като едно от най-гледаните вечерни предавания в САЩ - "Шоуто на Джими Кимъл" бе свалено от ефир. Притежаваната от Дисни телевизионна компания обяви в сряда вечерта, че сваля комика от ефир "за неопределено време" заради коментарите му за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, виден представител на MAGA движението.

В понеделник Кимъл каза: "Бандата MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това".

Малко след това щатската комисия по комуникациите (FCC) заплаши телевизия ABC с действия. Медията отвърна със сваляне на предаването от ефира за неопределен период от време.

На връщане от визитата си във Великобритания вчера, Тръмп коментира, че действията на комисията са били правилни. Той говори по въпроса пред репортери на борда на Air Force One, докато се връщаше от държавното посещение в Обединеното кралство.

"Някъде прочетох, че 97% от телевизионните мрежи са срещу мен. Получавам 97% негативни оценки, но въпреки това лесно спечелих всички седем колебаещи се щата, спечелих всичко и след това 97% са против мен. Дават само лоши коментари в пресата. Въпреки това получават лиценз. Може би трябва да им се отнеме лицензът", заяви Тръмп.

Преди това, на пресконференция с британския премиер Киър Стармър, Тръмп заяви, че шоуто на Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият "не е талантлив" и е имал "много нисък рейтинг".

"Освен това той каза нещо ужасно относно един велик джентълмен, известен с името Чарли Кърк", продължи американският лидер.

"Джими Кимъл не е талантлив човек. Той има много нисък рейтинг и отдавна трябваше да го уволнят", отбеляза Тръмп. "Така че, ако искате може да наречете това свобода на словото или не. Той беше уволнен поради липса на талант", заключи американският лидер.

Много популярни личности, сред които Бен Стилър и Джейми Лий Къртис, изразиха в социалните мрежи загриженост и подкрепа за свободата на словото.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм определи спирането на предавания и уволняването на телевизионни водещи като "координирани" и "опасни" ходове.

Актьорската гилдия в САЩ и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (Sag-Aftra) публикуваха изявление, в което се казва: "Решението да се спре излъчването на "Джими Кимъл на живо" е вид потискане и отмъщение, което застрашава свободите на всички".

Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди, че при управлението на Тръмп се наблюдава "кенсъл култура" (cancel culture - феномен, при който хора критикуват даден човек за негови думи или действия, смятани за неприемливи, и призовават за изключване, бойкот или уволнение на въпросния човек - бел. ред.).

"След години на оплаквания от кенсъл културата, настоящото правителство я издигна до ново и опасно равнище", написа Обама в социалната мрежа "Екс".

Междувременно демократите в Конгреса осъдиха действията на правителството спрямо критиците на Тръмп и представиха законопроект за допълнителни мерки в защита на свободата на словото, предаде Асошиейтед прес. Малко вероятно е обаче законопроектът да бъде приет в контролирания от Републиканската пария Конгрес, отбелязва АП.

