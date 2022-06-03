1189 istockphoto.com

Най-малко трима души загинаха, а 60 бяха ранени, 16 от тях тежко, след като регионален влак дерайлира край Бургрейн, близо до Гармиш-Партенкирхен вагона са се обърнали настрани. Все още не е ясно как се е случило произшествието и колко пътници е имало във вагоните. Дерайлиралият влак е бил двуетажен и е пътувал от Мюнхен за Гармиш.

В момента се провеждат спасителни операции. Твърди се, че във влака са пътували много ученици. Инцидентът е станал в последния учебен ден преди ваканцията, в около 12:15 ч.

"Хората се измъкваха през прозорците", каза говорителят на федералната полиция. Ранените са от "всички възрастови групи", каза той. "Всички налични сили са в действие", заяви говорителят.

Според говорител на спасителната служба на ADAC на място са били изпратени шест спасителни хеликоптера.

Инцидентът е станал в близост до тунела Фархантер. Този тунел е затворен в посока Гармиш-Партенкирхен.

По данни на Deutsche Bahn линията между Гармиш и Оберау в момента е затворена. Влаковете, идващи от Мюнхен, правят ранен обратен завой в Оберау. В посока от Митенвалд/Ройте в Тирол влаковете обръщат по-рано в Гармиш-Партенкирхен.

На място са изпратени и три спасителни хеликоптера от Тирол (Австрия). Помощ оказват и германските въоръжени сили, както и многобройни полицейски служители, които в момента са разположени в Гармиш-Партенкирхен заради предстоящата среща на върха на Г-7.

Im Landkreis #GarmischPartenkirchen ist am Freitagmittag ein Zug entgleist. Die Polizei spricht von mehreren verletzen Personen. Sämtliche Einsatzkräfte in der Region sind im Einsatz. https://t.co/QPzKx93IH4 — Frankfurter Allgemeine (@faznet) June 3, 2022