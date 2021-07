Регионален пътнически влак дерайлира във федерална провинция Залцбург. Един от вагоните е паднал в река Мура, ранени са 17 ученици, каза за ТАСС Антон Шилхер, ръководител на регионална спасителна операция на Червения кръст.

"Във влака е имало 54 ученици, 17 са леко ранени", каза той. Всички пътници във влака са австрийски граждани, съобщи спасителят и добави, че има много от Щирия.

