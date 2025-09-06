В последните седмици напрежението между Вашингтон и Каракас отново се покачи

4377 Снимка: AP/БТА

Авторитарният лидер на Венецуела Николас Мадуро снощи заяви, че Каракас е готов да премине от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба" в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА и БТА.

"В момента се намираме в политическа фаза", каза Мадуро в коментар, излъчен по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV). "Но ако Венецуела бъде нападната по някакъв начин, ще преминем към етап на въоръжена борба", добави президентът на страната.

"Правителството на САЩ трябва да се откаже от плана си за насилствена смяна на режима във Венецуела и в цяла Латинска Америка и Карибския басейн", продължи Мадуро, като призова Вашингтон да зачита "суверенитета, правото на мир и независимост" на държавите в този регион.

Според публикации вчера в американски медии Министерството на отбраната на САЩ е наредило изпращането на 10 изтребителя Ф-35 в Пуерто Рико, за да помогнат в борбата с наркокартелите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Венецуела, че самолетите ѝ ще бъдат сваляни, ако застрашат американски военни сили, след като по-рано Вашингтон съобщи, че два венецуелски военни самолета са прелетели опасно ниско над плавателен съд на военноморските сили на САЩ. Същевременно републиканецът каза, че не иска смяна на режима в Каракас, съобщиха агенциите.

"Ако ни застрашат по някакъв начин, те ще бъдат сваляни", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в отговор на въпрос какви последващи действия ще бъдат предприети след съобщението за инцидента.

В изказването си Тръмп опроверга твърдението на венецуелския президент Николас Мадуро, направено по-рано тази седмица, че САЩ искат смяна на режима в Каракас.

"Не говорим за това, а за факта, че имаше избори, които бяха, меко казано, доста странни", посочи републиканецът, помолен да коментира от журналисти дали Вашингтон цели "смяна на режима чрез военни заплахи".

На пресконференция в понеделник Мадуро каза, че има опасност от американско дебаркиране във Венецуела и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в южноамериканската страна, отбелязва Франс прес.

В последните седмици напрежението между Вашингтон и Каракас отново се покачи, след като САЩ разположиха военни кораби близо до бреговете на Венецуела за борба с наркотрафика.

Във вторник Тръмп съобщи, че американският военноморски флот е нанесъл удар по плавателен съд, отплавал от Венецуела, превозващ голямо количество наркотици.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик, и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.

