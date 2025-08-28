Мексикански сенатори си размениха удари вчера след разгорещен дебат за предполагаеми призиви от дясната опозиция за американска военна намеса срещу наркокартелите в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В сблъсъка участваха председателят на Сената Херардо Фернандес Нороня и десният опозиционен депутат Алехандро Морено. Преди няколко дни двамата си размениха вербални нападки заради обвиненията в наркотрафик, отправени от САЩ срещу венецуелския президент Николас Мадуро.

Морено подаде жалба срещу Мадуро пред главния прокурор за предполагаемите му връзки с мексиканските картели и намекна, че той е свързан с предполагаеми незаконни дейности на управляващата лява партия. Нороня отхвърли обвиненията.

След вчерашното парламентарно заседание Морено излезе на подиума и разгневен се приближи до председателя, като го обвини, че не му дава думата. Той го бутна няколко пъти и го удари в областта на шията, след което събори на земята мъж, който се опита да ги разтърве.

Масов бой в парламента на Боливия (видео)
Виж още Масов бой в парламента на Боливия (видео)

Дебатът на сенаторите се разгорещи, след като голямото проправителствено мнозинство обвини Институционно-революционната партия (ИРП) и консервативната Партия на националното действие (ПНД), че са поискали военна намеса от САЩ, което двете формации отрекоха.

Левицата обоснова обвиненията си с последното интервю на сенаторката консерватор Лили Телес по американската телевизия "Фокс Нюз", в което тя осъди проникването на картелите в мексиканското правителство.

Депутати се сбиха в турския парламент (видео)
Виж още Депутати се сбиха в турския парламент (видео)

Преди две седмици американските медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп е наредил на въоръжените сили да провеждат военни действия срещу латиноамериканските картели, които САЩ определят като "терористични организации", припомня АФП.

ИЗБРАНО
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода Лайф
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода
33861
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш Корнер
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш
9176
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж Бизнес
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж
11200
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ IT
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ
2536
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
1951
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад" URBN
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад"
8035
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито Trip
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито
3789
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан Вкусотии
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан
12460
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол? Zodiac
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол?
1686