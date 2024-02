Двама души извършиха въоръжено нападение срещу полицейски пункт пред сградата на Съдебната палата в квартал Чаглаян в Истанбул. При атаката са ранени шестима души, а нападателите са убити от охранителите. Това съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от турската телевизия НТВ и БТА.

Трима от шестимата ранени са полицаи. Състоянието на един от пострадалите е тежко.

На мястото на атаката са изпратени много полицейски екипи и линейки. Входовете и изходите на съда са затворени.

Йерликая посочи, че терористичната групировка Революционна партия и фронт за народно освобождение (ДХКП-С) стои зад атаката, информира телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Неутрализираните нападатели с инициали Е. Й. и П. Б. са членове на терористичната групировка ДХКП-С, каза Йерликая.

Според информации на медиите нападателите са мъж и жена.

Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи, че главната прокуратура на Истанбул е наредила започване на разследване.

При стрелбата хората около съда и вътре в сградата са изпаднали в паника и са легнали на земята.

Today, a #terrorist attack was prevented in Istanbul Çağlayan Courthouse.



The moments when terrorists were shot.⤵️ pic.twitter.com/FOzT4UjFsf

Засега не са известни конкретните мотиви на нападателите.

Организацията Революционна партия и фронт за народно освобождение (ДХКП-С) е включена в списъка с терористични групировки на Турция и САЩ. Групировката проповядва марксистка идеология и стои зад редица нападения срещу правителствени обекти през последните години.