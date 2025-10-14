Неидентифицирани дронове са били забелязани по време на военно учение в Полша

535 Снимка: AP/БТА

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски заяви в Лондон днес, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удар дълбоко в територията си, посочвайки, че би било "безотговорно" да не се изградят защити подобно на "стената срещу дронове" на източния фланг на НАТО и ЕС, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шикорски, който в британската столица показа използван от руската армия дрон "Шахед 136", свален в Украйна, призова европейските държави "да поддържат курса си" на подкрепа за Украйна, изразявайки надежда, че американският президент Доналд Тръмп ще разреши доставката на крилати ракети с голям обсег "Томахоук" за украинската армия, за да се засилят ударите по руската инфраструктура.

Снабдяването на Киев с още въоръжение като средства за противовъздушна отбрана и оръжия с малък и среден обсег е нужно, за да се спомогне за защитата на Европа, отбеляза дипломат номер едно на Полша, визирайки навлизанията на дронове в полското въздушно пространство и на изтребители над Естония.

Той добави, че все още не е станало ясно дали дроновете над датската столица Копенхаген са били руски.

Помолен от Ройтерс да коментира вероятността за разширяване на инициативата за "стена срещу дроновете", с която да се противодейства на бъдещи навлизания във въздушното пространство, Шикорки заяви, че Русия "е способна, за съжаление, да нанесе удари дълбоко в Европа".

"Трябва да бъдем подготвени да противодействаме на това и мисля, че да не се изгражда защита срещу дронове и да не се повишава капацитетът на нашия арсенал от дронове в днешно време би било безотговорно", заяви външният министър на Полша до произведен от Иран дрон в резиденцията на председателя на Камарата на представителите (долната камара на британския парламент).

Руският президент Владимир Путин нарече "абсурдна" мисълта, че неговата страна би атакувала страна член на НАТО, припомня Ройтерс.

Шикорски, който от много години е остър критик на Путин, призова Европа да планира помощ за Киев за още три години - времева рамка, която по неговите думи е предвидена и от Украйна. Войната на Русия в Украйна продължава вече над 3 години и половина.

"Украинците предвиждат още три години война, което е реалистично", заяви той. "А ние трябва да убедим Путин, че поддържаме курса на подкрепа поне за тези три години", заяви Шикорски.

На този фон неидентифицирани дронове за наблюдение са били забелязани в Полша по време на военно учение, в което са участвали и нидерландски военни. Безпилотните апарати по-късно са отлетели, без да стане ясно кой ги е управлявал, съобщи в интервю за NPO Радио 1 нидерландският бригаден генерал Франк Грандия, цитиран от националната новинарска агенция АНП.

В програмата на учението са били внесени леки промени, след като военните са забелязали дроновете, каза Грандия. "Изпълнявахме полетните операции по различен начин, така че движенията на дрона да не ни пречат." Направени са и опити да се проследят операторите на дроновете. "Все още са мирни времена, разбира се, не може просто да ги свалим от небето", добави нидерландският бригаден генерал, цитиран от БТА.

Обучението, част от международното учение Falcon Autumn, не е било прекратено. "Трябва да се научим да работим при условия, в които сме видими", каза командващият 11-а въздушнодесантна бригада. Той също така спомена възможността Русия да стои зад дроновете. "Разбира се, ние се опитваме да запазим истинските си тактики и техники скрити", каза още Грандия.

Сигурността не е била застрашена, добави говорител на Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия. По думите му това не са били щурмови дронове, а наблюдателни дронове, оборудвани с камери. Руските дронове, които бяха свалени от нидерландски самолети Ф-35 в Полша миналия месец, са били щурмови дронове или са били имитации на такива.

Комуникациите също са били нарушени по време на учението, съобщи по-рано днес вестник "Алгемене Дагблад".

Според цитирания говорител на нидерландското Министерството на отбраната причината за това не е известна. По думите му смущенията може например да са били предизвикани от метеорологични условия или по-старо оборудване.

