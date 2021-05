Американският щат Охайо ще раздаде парични награди от по 1 млн. долара на петима души, ваксинирали се срещу COVID-19, като част от лотария, стартирана с цел увеличаване на броя на имунизираното население. Само възрастното население обаче може да участва в лотарията, съобщи Би Би Си.

Първото от петте седмични тегления ще бъде обявено на 26 май, съобщи губернаторът на щата Майк Деуайн.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars.