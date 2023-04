Конгресмени от Демократическата партия и Републиканската партия внесоха в Камарата на представителите на САЩ резолюция с искане войната в Украйна да приключи с връщане на границите от 1991 г., съобщи Yahoo News.

В документа се казва, че "политиката на САЩ е, че Украйна трябва да победи инвазията и да възстанови международно признатите си граници от 1991 г.", т.е. с Крим и другите територии, анексирани от Русия.

Резолюцията също така призовава Украйна да се присъедини към НАТО. Освен това в документа се казва, че Русия трябва да плати репарации, а служители на Кремъл да бъдат съдени за военни престъпления.

Документът е изготвен от републиканеца Джо Уилсън и демократа Стив Коен, които са членове на Хелзинкската комисия на Конгреса. Той ще бъде разгледан от Комисията по външни работи на Камарата на представителите, преди да бъде подложен на гласуване в пленарната зала.

В изявлението на Хелзинкската комисия се казва, че на 25 април десетки поддръжници на Украйна са се събрали пред Капитолия, за да приветстват резолюцията в Конгреса. Сред дошлите е бил и третият украински президент Виктор Юшченко.

Today, @RepJoeWilson, @RepCohen, @RepMarcyKaptur welcomed dozens of #Ukraine supporters to the Capitol to mark the introduction of the Ukrainian Victory Resolution. Special thanks to former President of Ukraine Yushchenko & @razomforukraine. pic.twitter.com/pIPHIo9UOu