Силите за сигурността задържаха близо 80 души заради участие във възпоменателен митинг, който се проведе вчера в Истанбул по повод 12-ата годишнина от протестите за парка Гези на площада Таксим, съобщават местни опозиционни медии, цитирани от БТА.

Стотици хора се събраха в центъра на Истанбул, за да участват в събитието.

Митингът бе организиран по инициатива на неправителствената организация "Съпротива за Таксим", но валийството на Истанбул обяви, че се забранява провеждането му.

Полицията много преди насрочения час блокира улиците, водещи към булеварда Истиклал и площада Таксим, където се намира паркът Гези.

Спряно бе движението на метролиниите в центъра на града. Специализирани автомобили за разпръскване на лютив газ и вода бяха разположени в района, а подстъпите към площада Таксим и парка Гези бяха оградени с железни бариери.

Въпреки това стотици хора се събраха на една от улиците близо до площада "Мис сокак". Тук бе прочетено обръщение към обществеността и медиите.

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на загинали при протестите.

На възпоменанието присъстваха майките на две от жертвите- Беркин Елван и Ахмет Атакан.

“The Gezi martyrs are immortal” students chant, part of scattered pockets of resistance in a Beyoğlu under police lockdown on the 12th anniversary of the #geziparkı protests. #Gezi12Yaşında pic.twitter.com/uQN33TGLAH