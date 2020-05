Американски военни кораби влязоха в Баренцово море, близо до руските териториални води в Арктика, за първи път от 80-те години на миналия век, съобщиха Военноморските сили на САЩ.

В зоната са навлезли четири плавателни съда - три разрушителя ("Доналд Кук", "Портър" и "Рузвелт") и снабдителният кораб "Съплай". Те са придружавани от един британски боен кораб - фрегатата "Кент".

Целта на маневрите е да се потвърди "свободата на корабоплаване и да се покаже безупречната интеграция на съюзническите сили", обясниха ВМС на САЩ.

В тези предизвикателни времена е по-важно от всякога да поддържаме постоянно капацитета си за ударни операции (използваният израз е биене на барабана - we maintain our steady drumbeat of operations - б.р.) на цялата европейска сцена, като в същото време предприемаме разумни мерки за защита на здравето на нашите сили, заяви вицеадминистративният ръководител Лиза Франчети, командир на 6-ти американски флот, цитирана в съобщение на ВМС на САЩ.

"Продължаваме да сме ангажирани в насърчаването на регионалната сигурност и стабилност, като същевременно изграждаме доверие и укрепваме основата на арктическата готовност."