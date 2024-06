Украинските сили за първи път са поразили руски изтребител от пето поколение Су-57 във въздушна база в Русия, съобщи Главното управление за разузнаване (ГУР) към украинското министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията показа сателитни снимки, които според нея потвърждават удара. В съобщение в "Телеграм" Главното управление за разузнаване не уточнява как е бил поразен Су-57 и от кои части на украинската армия.

Тъй като самолетът е унищожен, докато е бил на земята, той може да е бил ударен с дрон или с ракета.

Популярен руски провоенен блогър с потребителско име "Файтърбомбър" (Fighterbomber), чието съдържание се фокусира върху авиацията, заяви, че информацията за удара по изтребителя Су-57 е вярна и че тай е бил поразен от дрон.

"Снимките показват, че в петък Су-57 е бил непокътнат, а на следващия ден в близост до него са били забелязани кратери от експлозията и характерни петна, причинени от пожар", заяви ГУР.

Украйна, която не разполага с огромния арсенал от ракети, какъвто има на разположение Москва, се е съсредоточила върху създаването на безпилотни самолети с голям обсег, които да поразяват цели дълбоко в Русия.

