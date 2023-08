Сърпът и чукът от паметника "Майка Украйна" в Киев, една от най-разпознаваемите забележителности в Украйна, бяха свалени в неделя и заменени с тризъбеца от украинския герб, съобщи Асошиейтед прес.

Още снимки вижте тук >>>

Това е част от по-широката кампания за освобождаване на украинската културна идентичност от комунистическото минало в условията на продължаващата руска инвазия.

Паметникът "Майка Украйна" с височина 61 м е издигнат през 1981 г. като част от по-голям комплекс, в който е разположен и националният музей на Втората световна война. Монументът се намира на десния бряг на река Днепър и е обърнат на изток към Москва, припомня БТА.

At the Mother #Ukraine Monument in #Kyiv began the raising of the #Ukrainian coat of arms. pic.twitter.com/a1oKve38TS