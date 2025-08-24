Празникът е установен в чест на приемането от Върховната рада на Украинската ССР на 24 август 1991 г. на Декларация за обявяване на независимостта

Днес Украйна отбелязва националния си празник - 34-та годишнина от подписването на декларацията за независимостта, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Празникът е установен в чест на приемането от Върховната рада на Украинската ССР на 24 август 1991 г. на Декларация за обявяване на независимостта - политико-правен документ, който формализира новия статут на държавата. Този статут е окончателно потвърден от национален референдум на 1 декември 1991 г., когато 90,32% от гражданите подкрепят независимостта, припомня Укринформ.

На този фон канадският премиер Марк Карни пристигна днес в Киев, предаде Ройтерс.

"В Деня на независимостта на Украйна, в този критичен момент в историята на тяхната страна, Канада засилва своята подкрепа и усилия за справедлив и траен мир", написа Карни в публикация в социалната мрежа "Екс".

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Андрий Ермак приветства посещението на канадския премиер.

"В този специален ден - Деня на украинската независимост - е особено важно за нас да усетим подкрепата на нашите приятели. А Канада винаги стои до нас", написа Ермак в приложението за съобщения "Телеграм".

Снощи сградата на парламента на Канада в Отава бе осветен в жълто и синьо - цветовете на украинския национален флаг - в знак на солидарност със страната, съобщи Укринформ и показа снимки, публикувани във "Фейсбук" страницата на украинското посолство в Канада.

С цветовете на украинското знаме беше осветена и сграда, в която се помещава канцеларията на канадския премиер.

Американският държавен секретар Марко Рубио също поздрави Украйна за националния ѝ празник.

"САЩ са ангажирани с бъдещето на Украйна като независима държава", написа Рубио в изявление, разпространено от Държавния департамент.

Според американският държавен секретар Вашингтон вярва, че "ще бъде договорено споразумение, което поддържа суверенитета на Украйна и гарантира дългосрочната ѝ сигурност, и което ще доведе до траен мир".

Пътят на Украйна към независимост е дълъг, отбеляза Укринформ. Той започва още с Антийската държава и обединението на полските племена на Рус, които по-късно формират Киевска Рус. След разпадането на Киевската държава, традициите са наследени от Галицко-Волинското княжество, а по-късно и от Великото литовско княжество, в рамките на което киевските и волинските земи се ползват с широка автономия.

През 17 в. на украинските земи възниква Казашката държава, но през 18 в. територията на Украйна попада под управлението на руската и австрийската империя в продължение на близо два века.

През 19-ти и в началото на 20-ти век украинското национално движение набира скорост, което води до Украинската революция от 1917-1921 г.

Централната Рада обявява създаването на Украинска народна република. През 1919 г. Законът за обединение потвърждава единството на украинските земи. Тази държава обаче също просъществува за кратко, а държавността е загубена до края на 20 в.

