Украйна чества Деня на националното знаме - синьо-жълтият флаг се е развял за първи път през 1848 г. над кметството в Лвов

2125 Снимка: Украинското президентство чрез АП/БТА

Полша ще открие нов военен тренировъчен лагер, който ще бъде използван временно за обучение на украински войски, преди да бъде предаден на полската армия, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Норвежки партньори изграждат тренировъчен център в Нова Демба, Южна Полша, където строителството е започнало в средата на юли.

"Всичко ще бъде завършено на 1 септември тази година и първият курс на обучение за украинските войски ще започне тук", каза Кошиняк-Камиш по време на посещение на обекта.

Според министъра, лагерът е проект, който Норвегия е решила да осъществи в партньорство с Полша в рамките на НАТО. Той посочи, че това няма да е първият обучителен курс за украински войници в Полша, предава БТА.

"Обученията се провеждат от много месеци", посочи Кошиняк-Камиш. След като украинците завършат обучението си в лагера, съоръжението ще бъде предадено на полската армия.

Украйна отбелязва днес Деня на националното знаме, предаде Укринформ.

Празникът е установен за да почете вековното изграждане на украинската държавност, националните символи на независима Украйна и да насърчи уважението на гражданите към държавните символи на Украйна, съгласно президентския указ от 23 август 2004 г. През 2009 г. измененията в този указ предвиждат ежегодната официална церемония по издигане на знамето, провеждана в цяла Украйна на 23 август.

Синьо-жълтите цветове на знамето имат поне хилядолетна история, датираща от Киевска Рус и Галицко-Волинското княжество, пише БТА.

По време на вълната от европейски революции през 1848 г., известна като Пролетта на народите, синьо-жълтото знаме се утвърждава като знаме на украинския народ. През юни 1848 г. то е издигнато за първи път над кметството в Лвов. Синьо-жълтото знаме е официално признато за държавен символ с провъзгласяването на Украинската народна република (Независимостта ѝ е обявена на 22 януари 1918 г.). По-късно Украйна преживява периода на червеното знаме със сърп и чук, а синьо-жълтото знаме е обявено извън закона.

В съвременната история на Украйна синьо-жълтото знаме е издигнато официално за първи път над кметството на град Стрий в Лвовска област на 14 март 1990 г. В Киев знамето е издигнато над кметството на 24 юли 1990 г.

В същото време Русия обяви, че е превзела още две села в Донецка област, Източна Украйна, предаде ТАСС.

"През последните 24 часа руските войски освободиха селищата Клебан-Бик и Среднее в (Донецката народна република)", сe казва в изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Тази новина не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Клебан-Бик се намира в южната част на Краматорски район - най-северния в Донецка област. Близо до селото има важно водохранилище. Среднее също се намира в Краматорски район, но в Лиманската градска община, в северната част на тази административна единица.

Донецка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани още през 2022 г. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от Донецка област - регион, който става сцена на едни от най-ожесточените сражения във войната в Украйна.

Руските въоръжени сили напредват бавно в Донецка област, като Министерството на отбраната редовно съобщава за превзети села там. Те обаче така и не успяват да установят контрол над по-големи градове като Покровск и Константиновка.

В края на миналия месец Русия все пак съобщи, че е превзела Часов Яр. Няма потвърждение от украинска страна, че градът е паднал.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.