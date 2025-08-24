Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, заявиха от пресслужбата на централата

4892 Снимка: AP/БТА

Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, като спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, предаде Ройтерс.

Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента. Дронът е предизвикал пожар, който вече е потушен, добавя БТА.

Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, посочиха от пресслужбата в "Телеграм".

"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.

"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.

Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.

По-рано телевизия РЕН съобщи, позовавайки се на пресслужбата на централата, че трансформаторът не е част от ядрената секция на Курската АЕЦ.

Междувременно отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар рано тази сутрин и в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на губернатора на Ленинградска област Александър Дрожденко.

"Пожарникари и спасителните служби работят на място, за да загасят пламъците", написа Дрожденко в приложението за съобщения "Телеграм". "Според предварителните данни няма пострадали", добави той.

Дрожденко съобщи още, че над пристанището са свалени 10 украински дрона.

Междувременно Украйна нанесе удар с дронове и срещу промишлено предприятие в град Сизран в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев в "Телеграм".

Той отбеляза, че няма данни за пострадали, но не уточни какъв е бил атакуваният обект и нанесени ли са щети.

