4-ма души, по последни данни, са загинали, а около 15 са ранени в югозападния германски град Триер, след като кола се е врязала в група хора в централната пешеходна част днес следобед. По-рано беше съобщено за две жертви - мъж и жена. Сред загиналите обаче е и едно дете, съобщи местният вестник "Триришер фолксфройнд". Кметът Волфрам Лайбе заяви на пресконференция, че е видял на земята маратонка на момиче, което е сред жертвите.

Няколко от пострадалите пък са в тежко състояние.

Полицията съобщи, че 51-годишният шофьор - местен германски гражданин, е задържан, макар, че е оказал съпротива, а автомобилът му е конфискуван. В момента разследващите го разпитват. Местни медии цитират очевидци, според които той се е движел с висока скорост с тъмносив Рейндж Роувър и умишлено връхлитал хората, които са отхвърчали от силния удар. Продавачка разказва, че е видяла как една бебешка количка изхвърча във въздуха.

На мястото има множество полицейски коли и линейки, а в небето кръжат хеликоптери. Гражданите бяха призовани да останат по домовете си и да не посещават района на катастрофата.

Вижте още снимки >>

Все още не е ясно какви са причините за трагедията - дали става дума за терористичен акт, умишлена атака по лични причини или действия на неуравновесен човек. Според кмета той е действал в състояние на амок. Очаква се повече информация от властите.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo