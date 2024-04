Израел е атакувал обекти в Иран, съобщиха източници от САЩ. Официално потвърждение от Тел Авив няма. Американски медии съобщават за изстреляни ракети, което беше опровергано от ирански официални лица.

Медии в Техеран съобщиха, че безпилотни машини са били неутрализирани от противовъздушната отбрана на страната, като ракети не са били включени в атаката. Съобщението беше предшествано от информация на ABC News, позовавайки се на американски служител, че израелски ракети са ударили обект в Иран късно снощи.

В района на град Исфахан - в централната част на Иран, са чути три експлозии в района на иранска военна база. Иранските държавни медии потвърждават за експлозия в централната част на страната, без да уточняват причината.

Говорителят на иранската космическа агенция, цитиран от Франс прес, заяви: "Няколко дрона бяха успешно свалени от иранската противовъздушна отбрана рано тази сутрин, но няма информация за възможна ракетна атака засега".

Тази сутрин иранската информационна агенция "Фарс" съобщи, че е била чута експлозия на летище в централния град. "Понастоящем не е имало въздушна атака извън Исфахан и в други региони на страната", съобщи в Хосейн Далириан в "Екс".

Иран е спрял полетите над Исфахан, Шираз и Техеран, съобщиха държавните медии.

Това се случва дни след като Иран извърши ответен удар, като изстреля дронове срещу Израел, който пък каза, че ще отвърне на атаката от събота вечер. В нея участваха стотици дронове и ракети, изстреляни за отмъщение след предполагаем израелски удар срещу нейния посолски комплекс в Сирия. Повечето от иранските дронове и ракети бяха свалени преди да достигнат израелска територия, припомня БТА.

Няколко ирански ядрени обекта се намират в провинция Исфахан, включително Натанц, който има централно място в иранската програма за обогатяване на уран.

Международното летище "Имам Хомейни" в Техеран e затворено за всички полети до 07:00 по Гринуич, според съобщението до пилотите, публикувано в база данни на Федералната авиационна администрация на САЩ.

