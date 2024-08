Трима души бяха са намушкани с нож в първия ден на най-големия уличен карнавал в Европа - този в Нотинг хил в британската столица Лондон. 32-годишна жена е с опасност за живота, съобщиха от Скотланд Ярд, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Останалите ранени са на 24 и 29 години.

Двудневният карнавал на афро-карибската култура се провежда всяка година в Нотинг хил и се очаква до края му днес той да привлече над 1 милион посетители. Около 7000 полицаи следят за спазването на реда по време на проявата.

Полицията съобщи, че вчера е арестувала 90 души, от които 10 са били задържани за нападение срещу екип за спешна помощ, 18 за притежание на оръжие и 4 за сексуални престъпления. Останалите задържани са за притежание и продажба на наркотици, както и за грабежи.

