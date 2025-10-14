В Русия има дълги опашки за бензин, изведнъж икономиката му ще се срине, предупреди американският президент

1352 Снимка: БТА/АП

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път изрази разочарование от Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.

"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.

Тръмп посрещна в Белия дом аржентинския си колега Хавиер Милей с похвали и прогноза, че южноамериканският лидер е напът да постигне икономически успех.

Тръмп подчерта, че подкрепя Милей за преизбирането му на поста.

President Donald J. Trump and President of Argentina Javier Milei @JMilei. pic.twitter.com/YAz1d57jkC — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

Още на годишната сесия на Общото събрание на ООН миналия месец американския президент показа, че подкрепя Милей, като му даде разпечатка на своя публикация в социалната мрежа "Трут соушъл", в която изразява подкрепата си за аржентинския президент, отбелязва Ройтерс.

Тръмп предупреди днес, че САЩ няма да бъдат щедри към Аржентина, ако президентът Милей не бъде преизбран на поста. Американския президент критикува опонента на Милей в изборите, определяйки го като част от "крайноляво движение", което президентът на САЩ обвинява за икономическата криза в южноамериканската страна. "Ако (Милей) загуби, няма да бъдем щедри към Аржентина", заяви Тръмп пред журналисти.

.@POTUS: "It's a great honor to have the leader of Argentina... he's MAGA all the way, it's 'Make Argentina Great Again' ... I think he's really on the verge of tremendous economic success." pic.twitter.com/t9XUXAm7VB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 14, 2025

Президентът на САЩ заяви, че е възможно да бъде сключено споразумение за свободна търговия с аржентинската власт. "Днес ще обсъдим някои от неговите аспекти ... Искаме да помогнем на Аржентина и винаги искаме помагаме на себе си, но искаме да помогнем и на Аржентина", подчерта Тръмп по време на срещата си с Милей в Белия дом. "Ще търгуваме с Аржентина", добави президентът на САЩ.

Милей пристигна днес в Белия дом за среща с Тръмп, само няколко дни след като Вашингтон се съгласи да предостави значителна финансова помощ на южноамериканската страна. По-рано този месец американският министър на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви, че страната му е закупила директно аржентински песос и е финализирала линия за валутен суап на стойност 20 млрд. долара с централната банка на Аржентина.

