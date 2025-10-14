Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път изрази разочарование от Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия на Путин

"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.

"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.

Тръмп посрещна в Белия дом аржентинския си колега Хавиер Милей с похвали и прогноза, че южноамериканският лидер е напът да постигне икономически успех.

Тръмп подчерта, че подкрепя Милей за преизбирането му на поста.

Още на годишната сесия на Общото събрание на ООН миналия месец американския президент показа, че подкрепя Милей, като му даде разпечатка на своя публикация в социалната мрежа "Трут соушъл", в която изразява подкрепата си за аржентинския президент, отбелязва Ройтерс.

Тръмп предупреди днес, че САЩ няма да бъдат щедри към Аржентина, ако президентът Милей не бъде преизбран на поста. Американския президент критикува опонента на Милей в изборите, определяйки го като част от "крайноляво движение", което президентът на САЩ обвинява за икономическата криза в южноамериканската страна. "Ако (Милей) загуби, няма да бъдем щедри към Аржентина", заяви Тръмп пред журналисти.

Президентът на САЩ заяви, че е възможно да бъде сключено споразумение за свободна търговия с аржентинската власт. "Днес ще обсъдим някои от неговите аспекти ... Искаме да помогнем на Аржентина и винаги искаме помагаме на себе си, но искаме да помогнем и на Аржентина", подчерта Тръмп по време на срещата си с Милей в Белия дом. "Ще търгуваме с Аржентина", добави президентът на САЩ.

Милей пристигна днес в Белия дом за среща с Тръмп, само няколко дни след като Вашингтон се съгласи да предостави значителна финансова помощ на южноамериканската страна. По-рано този месец американският министър на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви, че страната му е закупила директно аржентински песос и е финализирала линия за валутен суап на стойност 20 млрд. долара с централната банка на Аржентина.

ИЗБРАНО
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ Лайф
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ
7520
Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам Корнер
Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам
15620
КЗК откри надценки при храните до 90% Бизнес
КЗК откри надценки при храните до 90%
7349
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина IT
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина
10374
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция Impressio
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция
2053
Само за 9 евро: Испания стартира мащабна разпродажба на билети за пътуване с влак в цялата страна Trip
Само за 9 евро: Испания стартира мащабна разпродажба на билети за пътуване с влак в цялата страна
1173
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
1233
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school? Zodiac
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school?
3264