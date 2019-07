Президентът Доналд Тръмп се нахвърли вчера в Туитър срещу група цветнокожи представителки на Демократическата партия в Конгреса, като ги прикани да се върнат в страните, от които първоначално са дошли, вместо да критикуват САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Туитовете на Тръмп предизвикаха вълна от остро осъждане от демократите, които загърбиха разногласията си и единодушно заклеймиха изявленията на президента като расистки и опасно разединяващи.

Макар че не ги назова поименно, той явно имаше предвид членовете на Камарата на представителите Александра Окасио-Кортес (на снимката), Илхан Омар, Рашида Тлаиб и Аяна Пресли, ингорирайки факта, че всички те са американски гражданки е само една е родена извън САЩ (Омар, която е от Сомалия).

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......