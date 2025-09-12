Разследващите публикуваха още снимки на заподозрения, след като откриха оръжието

13556 Снимка:ФБР

ФБР продължава издирването на убиеца, който застреля десния консервативен инфлуенсър Чарли Кърк в университета в Юта по време на публична лекция пред поне 3000 студенти.

Bедералните публикуваха на сайта на службата и видеозапис на стрелеца, освен разпространените снимки.

На видеоклипа се вижда как снайперистът скача от покрива на сграда след стрелбата.

Около 12:00 ч. местно време той се качва на покрива, след като застрелва и убива Чарли Кърк, скача и бяга.

Освен оръжието му, открито в гориста местност, разследващите са снели и отпечатъци от обувките му, от дланта му, както и от предмишницата.

ФБР се обръща към гражданите за съдействие за идентифициране на извършителя и дава награда до 100 хил. долара.

Предполага се, че убиецът е на колежанска възраст, съдейки по снимките, които по-рано разпространи ФБР, а след това публикува и допълнителни кадри.

Младият мъж е бял, облечен спортно, носи бейзболна шапка, слънчеви очила и черна блуза с американското знаме, е видно от кадрите.

Към този момент са получени над 7000 сигнала.

"Уверявам ви, че всички следи и сигнали се разследват подробно", заяви Робърт Болс, специален агент, отговарящ за полевия офис на ФБР в Солт Лейк Сити. Той призовава всеки, който има видео или изображения от стрелбата, да ги предостави на ФБР.

"В момента не можем да си свършим работата без помощта на обществеността. Досега сме получили повече от 7000 сигнали и информации. Бих искал да отбележа, че ФБР не е получавало толкова много сигнали от обществеността от атентата по време на маратона в Бостън. Имаме 20 федерални, щатски и местни партньори в правоприлагащите органи, които работят рамо до рамо, за да намерят лицето, което е извършило това ужасно престъпление. С тяхната подкрепа сме провели близо 200 разпита", заяви Спенсър Кокс, губернатор на Юта.

Малко по-рано днес беше открито оръжие, за което се смята, че е било използвано при стрелбата по Чарли Кърк, съобщи агент Робърт Болс на брифинг в американския град Оръм, щата Юта.

Заподозреният за убийството на един от най-известните консервативни гласове в САЩ все още е на свобода.

Оръжието е "мощна пушка с болтов механизъм" ("high-powered bolt action rifle"), съобщи представителят на Федералното бюро за разследване.

