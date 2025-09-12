Тръмп отива на погребението на Кърк, Джей Ди Ванс пренесе ковчега със своя самолет
Вицепрезидентът и Уша Ванс съпровождат съпругата на убития в Юта на борда на "Еър Форс Ту"
Тръмп
Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще присъства на погребението на застреляния свой привърженик Чарли Кърк, който имаше милиони последователи в САЩ, съобщи "Скай нюз".
Ковчегът му беше транспортиран на борда на Air Force Two от Юта, където беше застрелян, до Финикс, където е живял и където е базирана неговата младежка политическа организация Turning Point USA.
Лично вицепрезидентът Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, и заедно слязоха от самолета, предаде "Скай нюз". Младата вдовица държеше за ръка Уша Ванс, а в другата стискаше синджирче с християнски кръст, вероятно принадлежало на убития.
Джей Ди Ванс и Кърк бяха лични приятели, семействата им също, а вицепрезидентът редовно се е съветвал с Кърк за политическата си кариера и ходове, разказа той в социалната мрежа веднага след убийството.
Противно на публичното мнение, че Кърк е бил приближен на Тръмп, убитият инфлуенсър с консервативни възгледи е бил на първо място най-добрият приятел на вицепрезидента.
Джей Ди Ванс разказа още, че при вестта за убийството лично Тръмп му изказал съболезнования с думите, че знае, че двамата са били много близки приятели.
Вицепрезидентът на САЩ беше и сред носачите на ковчега.
Все още не са обявени подробности за траурната церемония.
Чарли Кърк, който има повече от 7 милиона последователи в социалните мрежи, беше застрелян от снайперист в четвъртък в университета "Юта вале", докато изнасяше реч пред 3000 души, повечето от които студенти.
ФБР все още не е заловила убиеца, но разпространи снимки и видеозапис на заподозрения, от които се вижда, че той е бял и млад мъж, облечен в спортни дрехи, бейзболна шапка и апликация на американското знаме на гърдите.
Федералните агенти обявиха още до 100 000 долара награда за достоверни данни за местонахождението на убиеца. Над 7000 сигнала от граждани са постъпили до момента.