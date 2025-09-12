Тръмп

Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще присъства на погребението на застреляния свой привърженик Чарли Кърк, който имаше милиони последователи в САЩ, съобщи "Скай нюз".

Ковчегът му беше транспортиран на борда на Air Force Two от Юта, където беше застрелян, до Финикс, където е живял и където е базирана неговата младежка политическа организация Turning Point USA.

Лично вицепрезидентът Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, и заедно слязоха от самолета, предаде "Скай нюз". Младата вдовица държеше за ръка Уша Ванс, а в другата стискаше синджирче с християнски кръст, вероятно принадлежало на убития.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Джей Ди Ванс и Кърк бяха лични приятели, семействата им също, а вицепрезидентът редовно се е съветвал с Кърк за политическата си кариера и ходове, разказа той в социалната мрежа веднага след убийството.

Убийството на Чарли Кърк: Хронология на трагедията в Юта
Виж още Убийството на Чарли Кърк: Хронология на трагедията в Юта

Противно на публичното мнение, че Кърк е бил приближен на Тръмп, убитият инфлуенсър с консервативни възгледи е бил на първо място най-добрият приятел на вицепрезидента.

Съпругата на Кърк и вицепрезидентското семейство слизат от "Еър Форс Ту", на борда на който беше докаран ковчегът на Кърк
Съпругата на Кърк и вицепрезидентското семейство слизат от "Еър Форс Ту", на борда на който беше докаран ковчегът на Кърк Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

Джей Ди Ванс разказа още, че при вестта за убийството лично Тръмп му изказал съболезнования с думите, че знае, че двамата са били много близки приятели.

Вицепрезидентът на САЩ беше и сред носачите на ковчега. 

Все още не са обявени подробности за траурната церемония.

Чарли Кърк, който има повече от 7 милиона последователи в социалните мрежи, беше застрелян от снайперист в четвъртък в университета "Юта вале", докато изнасяше реч пред 3000 души, повечето от които студенти.

Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

ФБР все още не е заловила убиеца, но разпространи снимки и видеозапис на заподозрения, от които се вижда, че той е бял и млад мъж, облечен в спортни дрехи, бейзболна шапка и апликация на американското знаме на гърдите. 

Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

Федералните агенти обявиха още до 100 000 долара награда за достоверни данни за местонахождението на убиеца. Над 7000 сигнала от граждани са постъпили до момента. 

Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

"Еър Форс Ту"
"Еър Форс Ту" Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

Снайперисти на покрива на международното летище във Финикс охраняват периметъра при кацането на вицепрезидентския самолет
Снайперисти на покрива на международното летище във Финикс охраняват периметъра при кацането на вицепрезидентския самолет Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

ИЗБРАНО
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена Лайф
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена
4252
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева Корнер
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева
14277
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
8290
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1 IT
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1
5290
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история Impressio
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история
5237
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена URBN
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена
9346
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети Trip
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети
6101
Пикантна марината за сочни свински ребърца Вкусотии
Пикантна марината за сочни свински ребърца
585
Таро прогноза за септември за зодия Рак Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Рак
1120
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време Времето
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време
792