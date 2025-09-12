Вицепрезидентът и Уша Ванс съпровождат съпругата на убития в Юта на борда на "Еър Форс Ту"

12217 Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще присъства на погребението на застреляния свой привърженик Чарли Кърк, който имаше милиони последователи в САЩ, съобщи "Скай нюз".

Ковчегът му беше транспортиран на борда на Air Force Two от Юта, където беше застрелян, до Финикс, където е живял и където е базирана неговата младежка политическа организация Turning Point USA.

Лично вицепрезидентът Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, и заедно слязоха от самолета, предаде "Скай нюз". Младата вдовица държеше за ръка Уша Ванс, а в другата стискаше синджирче с християнски кръст, вероятно принадлежало на убития.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Джей Ди Ванс и Кърк бяха лични приятели, семействата им също, а вицепрезидентът редовно се е съветвал с Кърк за политическата си кариера и ходове, разказа той в социалната мрежа веднага след убийството.

Противно на публичното мнение, че Кърк е бил приближен на Тръмп, убитият инфлуенсър с консервативни възгледи е бил на първо място най-добрият приятел на вицепрезидента.

Съпругата на Кърк и вицепрезидентското семейство слизат от "Еър Форс Ту", на борда на който беше докаран ковчегът на Кърк Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

Джей Ди Ванс разказа още, че при вестта за убийството лично Тръмп му изказал съболезнования с думите, че знае, че двамата са били много близки приятели.

Вицепрезидентът на САЩ беше и сред носачите на ковчега.

Все още не са обявени подробности за траурната церемония.

Чарли Кърк, който има повече от 7 милиона последователи в социалните мрежи, беше застрелян от снайперист в четвъртък в университета "Юта вале", докато изнасяше реч пред 3000 души, повечето от които студенти.

Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

ФБР все още не е заловила убиеца, но разпространи снимки и видеозапис на заподозрения, от които се вижда, че той е бял и млад мъж, облечен в спортни дрехи, бейзболна шапка и апликация на американското знаме на гърдите.

Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

Федералните агенти обявиха още до 100 000 долара награда за достоверни данни за местонахождението на убиеца. Над 7000 сигнала от граждани са постъпили до момента.

Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

"Еър Форс Ту" Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

Снайперисти на покрива на международното летище във Финикс охраняват периметъра при кацането на вицепрезидентския самолет Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin/БТА

