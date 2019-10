Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли критиките, че в бъдеще на Вашингтон ще му е трудно да гради съюзи, след неговото решение за оттегляне на американските войски от сирийската граница, предаде ДПА.

Решението беше взето преди турското нахлуване, насочено срещу кюрдските сили в Сирия. "Съюзите са лесно нещо", каза Тръмп и подчерта, че кюрдите са се сражавали редом с американците срещу "Ислямска държава" само за земите си и водени от свой интерес.

Американският президент обвини кюрдите, които нямат своя държава, че не са помагали на САЩ през Втората световна война. "Не са ни помагали през Втората световна война, не са ни помагали при десанта в Нормандия", подчерта президентът. "Похарчихме изключително много пари, за да помагаме на кюрдите, било то с боеприпаси, оръжие или пари", каза Тръмп. "Както се казва, обичаме кюрдите", заключи Тръмп, цитиран от АФП и БТА.

