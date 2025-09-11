Изказването бе направено на церемония по подписването на голям проект в израелска колония на Западния бряг

3126 Снимка: АП/Maya Alleruzzo/БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че палестинска държава няма да съществува, предаде Франс прес, като цитира негово изказване, направено на церемония по подписването на голям проект в израелска колония на Западния бряг.

"Ще спазим обещанието си: няма да има палестинска държава, това място ни принадлежи", заяви Нетаняху на събитие, организирано в израелската колония Маале Адумим, намираща се точно на изток от Йерусалим.

"Ще съхраним нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност. Ще удвоим населението на града", добави той по време на церемонията, която бе предавана на живо по телевизията.

Миналия месец Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища на Западния бряг, който беше осъден от ООН и международни лидери, тъй като проектът, известен под името E1, ще раздели тази палестинска територия на две части, компрометирайки териториалната цялост на евентуална палестинска държава.

Десетки палестинци са загинали при последните израелски удари в ивицата Газа

Десетки палестинци са загинали при последните израелски удари в ивицата Газа, съобщават медици и местните здравни власти, цитирани от ДПА и БТА.

Само днес се съобщава за 34 жертви, като 17 от тях са загинали в северната част на територията, докато са се опитвали да получат хуманитарна помощ. Данните не могат да бъдат потвърдени независимо. Израелската армия обяви, че разследва случая.

По информация на медицинските екипи някои от убитите са чакали помощи от "Хуманитарна фондация в Газа", но от организацията заявиха, че не са изпращали помощ в този район.

Междувременно израелската армия съобщи за сигнал за сигурността в района на летище "Рамон" в южната част на страната след засичане на вражески дрон. По-рано бе прехванат друг дрон, за който се смята, че е изстрелян от Йемен. През нощта израелската ПВО е неутрализирала и ракета, изстреляна от територията на Йемен.

