Палестинска държава няма да бъде създадена на запад от река Йордан", заяви израелският премиер

946 Снимка: АП/Maya Alleruzzo/БТА

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че признаването на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"И имам още едно съобщение за вас: това няма да се случи. Палестинска държава няма да бъде създадена на запад от река Йордан", заяви израелският премиер.

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ, където идната седмица ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Междувременно израелският президент Ицхак Херцог също каза, че признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия е лоша новина за тези, желаещи мир между израелци и палестинци, предаде Франс прес.

"Това няма да помогне на нито един палестинец, няма да помогне за освобождаването на нито един заложник и няма по никакъв начин да ни помогне за постигането на споразумение между израелци и палестинци", посочи държавният глава. "Това само ще ободри силите на мрака. Това е тъжен ден, за тези, които искат истински мир."

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се по-късно днес това да направи и Португалия, а утре примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

На този фон Махмуд Мардауи, високопоставен функционер на движението "Хамас", заяви, че признаването от западните страни на палестинската държава е "победа" за правата на палестинците, каза, предаде Франс прес.

"Това признаване е победа за правата на палестинския народ и за нашата легитимна кауза и изпраща ясно послание: независимо докъде стигне окупацията (Израел) в своите престъпления, тя никога няма да успее да заличи нашите национални права", посочи Мардауи пред АФП, цитиран от БТА.

По-рано днес израелското Външно министерство също се противопостави на "едностранното" признаване на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия.

