Поредица от критики относно възможните договорености между Вашингтон и Москва за края на войната

2885 Снимка: Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/БТА

Пратеникът на САЩ Стивън Уиткоф е "разбрал погрешно Путин" по време на посещението си в Москва и всъщност Русия продължава да иска цялата територия на 4 области, а не само Донецка и Луганска, както се коментира в редица медийни публикации, пише германският в. "Билд".

Изданието твърди също, че Путин е предложил само частично прекратяване на огъня - отказ от атаки срещу енергийни обекти и големи градове в тила. Но не и всеобхватно прекратяване на огъня.

"Уиткоф не знае за какво говори", е заявил украински правителствен служител пред вестника. Според информацията на "Билд", тази оценка се споделя и от представители на германското правителство.

Изданието не обяснява откъде украинските и германските служители имат информация за това, което Путин е казал на Уиткоф, при положение, че не са присъствали на тази среща,.

"Билд" също така критикува разговора, който се състоя вечерта на 7 юли между САЩ - а именно специалния пратеник Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс - и европейските партньори. "Европейците са останали с впечатлението, че американците все още не са стигнали до еднозначно разбиране за случващото се. Това се дължи преди всичко на Уиткоф, чиито изявления за разговора му с Путин в Кремъл бяха възприети като объркани. На европейците той им се сторил преуморен и некомпетентен, когато е говорел за териториални въпроси", пише изданието.

Според някои наблюдатели украинските власти и европейците могат да се опитат да разубедят Трамп и да постигнат той да не настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна, които според медиите се обсъждат по време на преговорите между Москва и Вашингтон.

Лидерите на балтийските страни също критикуват всякакви опити да се принуди Украйна да отстъпи територии на фона на опасенията, че Прибалтика може да стане следващата мишена за Путин, пише по-същата тема в. "Файненшъл Таймс".

"Ако границите могат да се променят със сила, то никоя от тях не е сигурна... Суверенитетът и териториалната цялост са крайъгълните камъни на глобалната стабилност. Ние няма да насърчаваме агресията - нито в Украйна, нито където и да е другаде", заяви министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна.

"Справедлив, траен и достоен мир - това е, което всички искаме, и украинците - преди всичко. Такъв мир трябва да включва Украйна и да гарантира нейния суверенитет и териториалната й цялост", се казва в изявлението на министъра на външните работи на Латвия Байба Браже.

В същото време украинският депутат Ярослав Железняк не счита за правдоподобна версията, за която пише в. "Билд" - че Уиткоф е разбрал погрешно Путин.

"Да бъдем откровени, ако вече публично са обявили 15 август за дата на срещата и мястото на двамата държавни глави, то очевидно е, че преди това са уточнявали позициите си многократно. Това, за което САЩ и Русия са се договорили без нас, очевидно няма да ни хареса, което е очаквано. И това вече е ясно след сутрешното обръщение", написа депутатът, имайки предвид сутрешното обръщение на Зеленски, в което той отказа да направи териториални отстъпки.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.