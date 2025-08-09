Пратеникът на САЩ Стивън Уиткоф е "разбрал погрешно Путин" по време на посещението си в Москва и всъщност Русия продължава да иска цялата територия на 4 области, а не само Донецка и Луганска, както се коментира в редица медийни публикации, пише германският в. "Билд".

Русия - Украйна

Изданието твърди също, че Путин е предложил само частично прекратяване на огъня - отказ от атаки срещу енергийни обекти и големи градове в тила. Но не и всеобхватно прекратяване на огъня.

"Уиткоф не знае за какво говори", е заявил украински правителствен служител пред вестника. Според информацията на "Билд", тази оценка се споделя и от представители на германското правителство.

Изданието не обяснява откъде украинските и германските служители имат информация за това, което Путин е казал на Уиткоф, при положение, че не са присъствали на тази среща,.

"Билд" също така критикува разговора, който се състоя вечерта на 7 юли между САЩ - а именно специалния пратеник Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс - и европейските партньори. "Европейците са останали с впечатлението, че американците все още не са стигнали до еднозначно разбиране за случващото се. Това се дължи преди всичко на Уиткоф, чиито изявления за разговора му с Путин в Кремъл бяха възприети като объркани. На европейците той им се сторил преуморен и некомпетентен, когато е говорел за териториални въпроси", пише изданието.

Според някои наблюдатели украинските власти и европейците могат да се опитат да разубедят Трамп и да постигнат той да не настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна, които според медиите се обсъждат по време на преговорите между Москва и Вашингтон.

Тръмп и Путин се срещат в Аляска
Виж още Тръмп и Путин се срещат в Аляска

Лидерите на балтийските страни също критикуват всякакви опити да се принуди Украйна да отстъпи територии на фона на опасенията, че Прибалтика може да стане следващата мишена за Путин, пише по-същата тема в. "Файненшъл Таймс".

"Ако границите могат да се променят със сила, то никоя от тях не е сигурна... Суверенитетът и териториалната цялост са крайъгълните камъни на глобалната стабилност. Ние няма да насърчаваме агресията - нито в Украйна, нито където и да е другаде", заяви министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна.

"Справедлив, траен и достоен мир - това е, което всички искаме, и украинците - преди всичко. Такъв мир трябва да включва Украйна и да гарантира нейния суверенитет и териториалната й цялост", се казва в изявлението на министъра на външните работи на Латвия Байба Браже.

В същото време украинският депутат Ярослав Железняк не счита за правдоподобна версията, за която пише в. "Билд" - че Уиткоф е разбрал погрешно Путин.

"Да бъдем откровени, ако вече публично са обявили 15 август за дата на срещата и мястото на двамата държавни глави, то очевидно е, че преди това са уточнявали позициите си многократно. Това, за което САЩ и Русия са се договорили без нас, очевидно няма да ни хареса, което е очаквано. И това вече е ясно след сутрешното обръщение", написа депутатът, имайки предвид сутрешното обръщение на Зеленски, в което той отказа да направи териториални отстъпки.

ИЗБРАНО
Меган Маркъл - от момиче в "Сделка или не" до херцогиня с бизнес за милиони Лайф
Меган Маркъл - от момиче в "Сделка или не" до херцогиня с бизнес за милиони
3908
Ивет Лалова с позиция за случващото се в леката атлетика, предложи промени във федерацията Корнер
Ивет Лалова с позиция за случващото се в леката атлетика, предложи промени във федерацията
7234
"Пилатус" спира доставките на бизнес самолети за САЩ заради митата Бизнес
"Пилатус" спира доставките на бизнес самолети за САЩ заради митата
4424
Почина командирът на лунния екипаж от "Аполо 13" Джим Ловъл IT
Почина командирът на лунния екипаж от "Аполо 13" Джим Ловъл
4350
17 платна представи младият художник Пламен Овчаров с портрети на хора в стил неокласицизъм, сецесион и реализъм Impressio
17 платна представи младият художник Пламен Овчаров с портрети на хора в стил неокласицизъм, сецесио...
1490
Двата полюса на Северна Португалия: От Брага до Порто Trip
Двата полюса на Северна Португалия: От Брага до Порто
2111
Бюджетният сладкиш от периода на Голямата депресия, който днес се възражда Вкусотии
Бюджетният сладкиш от периода на Голямата депресия, който днес се възражда
2109