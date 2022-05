Управляващите в Афганистан талибани наредиха на всички жени, които излизат на екран по телевизията, да покриват лицата си, съобщи най-голямата медия в страната, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

Заповедта беше оповестена в изявление на министерството за насърчаване на добродетелта и борба с порока, което отговаря за прилагането на разпоредбите на талибаните, както и от министерството на информацията и културата, съобщи в Туитър телевизия ТОЛОнюз. В изявлението заповедта е наречена "окончателна и неподлежаща на обсъждане".

Изявлението беше изпратено на собственика на ТОЛО и още няколко телевизионни канали и радиостанции, а в Туитър беше посочено, че заповедта започва да се прилага и към други афганистански медии.

Няколко жени телевизионни водещи публикуваха свои снимки в социалните медии, на които лицата им са покрити с маски при представяне на новини.

Известната телевизионна журналистка Ялда Али публикува видео, на което е с маска, а текстът гласи: "жена, която е заличена по заповед на министерството за насърчаване на добродетелна и борба с порока".

“We women have been taken hostage,” says Heela. “Women can’t get themselves educated or work. Like me, who’s worked onscreen for years and couldn’t leave Afghanistan. Due to the fear of the Taliban, I can’t go onscreen again.” 7/9 pic.twitter.com/RJ8QuAqf3S