Светът скърби за отишлия си на Светли понеделник глава на Римокатолическата църква. Папа Франциск си отиде на 88 години, както съобщи по-рано Ватиканът, а вълната от съболезнования не се забави.

В 9.45 сутринта кардинал Кевин Фарел, Камерленго от Апостолическата камара, обяви смъртта на папа Франциск със следните думи:

У нас пръв реагира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който написа във Facebook: "Бог да прости Папа Франциск! В епоха на конфликти и разделение, той беше глас на доброта, състрадание и разум". Борисов публикува и снимка с папата.

"Негово Светейшество папа Франциск беше истински приятел на България. Неговото морално лидерство и отдаденост на диалога ще бъдат запомнени от поколенията. Папа Франциск завинаги ще остане символ на мира, състраданието и единството. Нека посланието му за надежда и братство продължи да води света в трудните времена, в които живеем. Поклон пред светлата му памет!", написа във Facebook премиерът Росен Желязков.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е на посещение в Босилеград, също изказа своите съболезнования.

"Бог да прости папа Франциск. Няма да забравя неговите думи по време на нашата среща: "Корупцията е болест, която разяжда тъканта на обществото". Той ми заръча да продължавам да се боря. ​"Не води всички битки едновременно: трудно ще победиш корумпираните в България и външните сили, които искат да ти попречат. Води тези битки една по една. Прекарвай повече време между хората по пазарите, те ще ти дадат сила". Това бяха думите от папа Франциск към мен като премиер през 2022. Светла му памет", написа съпредседателят на "Продължаваме Промяната-Демократична България" Кирил Петков.

Сред първите в Европа реагирали на скръбната вест бе председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. "Европа скърби за кончината на Негово светейшество папа Франциск. Неговата заразителна усмивка плени сърцата на милиони хора по целия свят. "Папата на народа" ще бъде запомнен с любовта си към живота, надеждата за мир, състраданието към равенството и социалната справедливост. Нека почива в мир", написа в социалните мрежи Мецола.

Съболезнования изрази и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. "Днес светът скърби за кончината на папа Франциск. Той вдъхнови милиони, далеч отвъд Католическата църква, със своето смирение и толкова чиста любов към онеправданите. Мислите ми са с всички, които чувстват тази дълбока загуба. Нека намерят утеха в идеята, че наследството на папа Франциск ще продължи да ни води към един по-справедлив, мирен и състрадателен свят", написа тя в "Екс".

Премиерът на Нидерландия Дик Схоф също изрази съболезнования за голямата загуба.

Министър-председателят написа в профила си в "Екс": "Папа Франциск във всяко отношение беше човек от народа. Глобалната католическа общност се сбогува с лидер, който разпозна горещите проблеми на нашето време и привлече вниманието към тях. Със своя трезв начин на живот, дела на служба и състрадание, папа Франциск беше модел за подражание за мнозина".

