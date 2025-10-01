След експлозията (или експлозиите) в ранните сутрешни часове в северната част на Мюнхен се проверява и връзка с движението "Антифа", съобщи баварската полиция, цитирана от в. "Билд".

Още по темата

В крайно левия сайт indymedia.org рано тази сутрин е публикуван текст с заглавие "Антифа означава нападение". В него се казва: "В ранните сутрешни часове запалихме няколко луксозни возила в северната част на Мюнхен и посетихме няколко къщи. Освен това сутрешната разходка на един фашага не завърши особено добре." Полицията е запозната с това и, както при всички други сигнали, проверява дали има връзка със случая, съобщи полицейски говорител.

Взривове и един загинал в Мюнхен. Бомбена заплаха затвори Октоберфест (видео/снимки)
Виж още Взривове и един загинал в Мюнхен. Бомбена заплаха затвори Октоберфест (видео/снимки)

Рано тази сутрин няколко експлозии в квартал Лерхенау предизвикаха мащабна операция на пожарната и полицията в Мюнхен. Близо до мястото на инцидента бе открит изгорял микробус, тежко ранен човек почина малко след като беше открит край близкото езеро Лерхенауерзее. В къща, която вероятно е била подпалена умишлено, полицията е открила бомби-капани. Според актуалната засега информация преди това е имало семеен спор между обитателите на къщата.

В същото време стана ясно, че е отправена бомбена заплаха срещу провеждащия се в баварската столица традиционен фолклорен фестивал Октоберфест. В резултат на това фестивалното пространство се претърсва за експлозиви и ще остане затворено до вечерта, като не е ясно дали ще бъде отворено.

Снимка: БТА/AP

Малко след 11 часа бе издадено предупреждение към населението, което гласеше: "Поради бомбена заплаха, свързана с операцията в северната част на Мюнхен, Октоберфест няма да бъде отворен до 17 часа."

Октоберфест в Мюнхен започна (снимки)
Виж още Октоберфест в Мюнхен започна (снимки)

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
20541
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои Корнер
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои
32252
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
10960
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
24311
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
763
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
2576
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
1668
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
628
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
2253
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
329