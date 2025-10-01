3297 Снимка: БТА/AP

След експлозията (или експлозиите) в ранните сутрешни часове в северната част на Мюнхен се проверява и връзка с движението "Антифа", съобщи баварската полиция, цитирана от в. "Билд".

В крайно левия сайт indymedia.org рано тази сутрин е публикуван текст с заглавие "Антифа означава нападение". В него се казва: "В ранните сутрешни часове запалихме няколко луксозни возила в северната част на Мюнхен и посетихме няколко къщи. Освен това сутрешната разходка на един фашага не завърши особено добре." Полицията е запозната с това и, както при всички други сигнали, проверява дали има връзка със случая, съобщи полицейски говорител.

Рано тази сутрин няколко експлозии в квартал Лерхенау предизвикаха мащабна операция на пожарната и полицията в Мюнхен. Близо до мястото на инцидента бе открит изгорял микробус, тежко ранен човек почина малко след като беше открит край близкото езеро Лерхенауерзее. В къща, която вероятно е била подпалена умишлено, полицията е открила бомби-капани. Според актуалната засега информация преди това е имало семеен спор между обитателите на къщата.

В същото време стана ясно, че е отправена бомбена заплаха срещу провеждащия се в баварската столица традиционен фолклорен фестивал Октоберфест. В резултат на това фестивалното пространство се претърсва за експлозиви и ще остане затворено до вечерта, като не е ясно дали ще бъде отворено.

Малко след 11 часа бе издадено предупреждение към населението, което гласеше: "Поради бомбена заплаха, свързана с операцията в северната част на Мюнхен, Октоберфест няма да бъде отворен до 17 часа."

