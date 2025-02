Автомобил "Мини Купър" се вряза в група хора по време на демонстрация на синдикат "Ферди" в Мюнхен. Най-малко 20 души са ранени, като състоянието на двама от тях е много тежко.

На мястото на инцидента има линейки, предаде "Билд".

По данни на полицията шофьорът на лекия автомобил е арестуван. Очевидци разказват, че водачът е ускорил преди да се вреже в тълпата.

"В момента в Мюнхен се провежда мащабна полицейска операция в близост до централната жп гара и служителите работят, за да проверят какво се е случило", заяви говорител на полицията без да дава повече подробности.

#BREAKING In Munich a car drives into a group of people – 15 injured



Nothing is yet known about the exact circumstances of the accident. pic.twitter.com/xtwivWMtKa