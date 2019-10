Най-малко един човек е загинал, а трима са ранени, след като строящият се хотел "Хард рок" в Ню Орлиънс, САЩ, се срути частично, предаде БНТ.

Има информация и за хора, които се водят в неизвестност, предават американски медии.

Горните етажи на сградата са започнали да падат един върху друг, а след това една от стените е паднала на земята.

До момента не са ясни причините за инцидента.

Очакват се подробности.

BREAKING: 1 person is dead and several are unaccounted for following the collapse at the construction site of the Hard Rock Hotel in New Orleans, according to @LouisianaGov pic.twitter.com/2z4UUJliBk