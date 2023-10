Дворецът "Версай" във Франция е в процес на евакуация след сигнал за бомба, научи Франс прес от полицейски източници този следобед. Сигналът е подаден чрез анонимно съобщение на сайта moncommissariat.fr. Според източника на АФП дворецът няма да работи до края на деня.

След вчерашното нападението с нож в град Арас, в северната част на страната, при което беше убит учител, а двама души бяха тежко ранени, Франция бе приведена в състояние на "извънредна тревога" на фона на опасенията от ескалация на конфликта между Израел и "Хамас".

Президентът Еманюел Макрон нарече нападението "варварски акт". Учителят, който беше убит, застанал пред всички, за да ги защити и без съмнение е спасил живота на много хора", заяви той пред журналисти. Държавният глава уточни, че полицията е предотвратила още един опит за нападение на друго място във Франция.

Макрон нареди да бъдат мобилизирани 7000 войници за увеличаване на броя на служителите, извършващи патрули. От кабинета на френския президент обявиха, че войниците ще бъдат мобилизирани от понеделник вечерта до второ нареждане. Те ще патрулират в центровете на големите градове и туристически обекти.

По-рано днес музеят "Лувър" в Париж затвори извънредно врати "от съображения за сигурност".

Службата за комуникации на Лувъра съобщи, че никой не е пострадал и не е имало инциденти. Парижката полиция съобщи, че се извършват проверки в музея. Аларми прозвучаха в огромния музей в центъра на Париж с изглед към река Сена, когато беше обявена евакуацията, както и в подземния търговски център под емблематичната му пирамида, съобщи Асошиейтед прес.

Полицията отцепи сградата от всички страни, както и подземния достъп, докато туристите и другите посетители се изнасяха. На видеоклипове, публикувани в интернет, се вижда как хората напускат, някои набързо, други спират, за да правят снимки, а трети очевидно са объркани от случващото се.

