Трус с магнитуд 5,2 разтърси северната част на Мароко и предизвика паника сред населението, усетиха го и в Португалия.

Земетресението е било регистрирано в 23,48 ч. местно време снощи в северната мароканска провинция Уезан, съобщи днес по обед Националният институт за геофизика на Мароко. Епицентърът му е бил в община Брикша, на 200 километра североизточно от столицата Рабат, където земетресението беше усетено силно, предаде Франс пред, цитирана от БТА.

"Почти заспах, когато усетих как земята се тресе под мен. Изтичах навън и се опитах да събудя съседите си", разказа жителка на Брикча.

Властите казаха, че земетресението не е причинило жертви и щети. Но е изплашило хората и те са излезли по улиците на няколко града, в това число и Рабат, спомняйки си смъртоносното земетресение от 6,8 по Рихтер в страната на 8 септември 2023 г., когато загинаха близо 3000 души, а 5600 души бяха ранени. Епицентърът тогава беше във отдалечения планински район на Високия Атлас.

Хай каза, че е ужасена да не бъде погребана под развалините, от загубата на хора, които познава - точно както е имала през септември 2023 г., когато далечни роднини в Атласа са загинали.

A video taken by an eyewitness in the city of Ksar El Kebir at the time of the earthquake is being circulated on Moroccan social networks. Immediately after the tremors, a blue glow similar to lightning appears in the sky. There was no thunder or rain in this region of Morocco… pic.twitter.com/MKjd5o7ZBT