Швейцарските гласоподаватели одобриха въвеждането на доброволни електронни лични карти с минимална преднина от 50,4% "за" срещу 49,6% "против". Изненадващо крехкият резултат, който контрастира със социологическите прогнози за подкрепа от близо 60%, ясно отразява дълбоките опасения за поверителността в страна със силни традиции в защитата на личните данни.

Това е вторият референдум в Швейцария по темата, след като през 2021 г. подобно предложение беше отхвърлено заради страхове от централизирано съхранение на данни и контрол от частни компании. Новият проект се опитва да отговори на тези притеснения, като гарантира, че данните ще се съхраняват единствено на смартфоните на потребителите, а цялата система ще остане под държавен надзор. Важно е да се отбележи, че електронните карти остават доброволни и гражданите ще могат да продължат да използват традиционните си документи за самоличност.

Поддръжниците на мярката изтъкват удобството, което тя би донесла, улеснявайки редица бюрократични процедури като доказване на възраст или националност. Противниците обаче, които предизвикаха референдума, предупреждават, че "мярката все още може да подкопае личната неприкосновеност". Те се опасяват от потенциални злоупотреби за проследяване или маркетинг, въпреки строгите правила, които ограничават достъпа на властите само до конкретни данни при необходимост.

Одобрението, макар и минимално, подчертава предпазливия подход на Швейцария към дигиталните иновации. Страната се стреми да намери баланс между технологичния напредък и защитата на личната свобода - ценност, дълбоко залегнала в нейната история и законодателство.

 
