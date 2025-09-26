Мотивът е възпиране на мигрантите, но от опозицията го нарекоха "трик" и "циничен ход", който ще принуди хората да предадат личната си информация

1547 Снимка: AP/Alberto Pezzali/БТА

Британският премиер Киър Стармър обяви днес, че Великобритания ще въведе задължителни цифрови документи за самоличност за британски граждани и жители на страната, които започват нова работа, като мярка за възпиране на нелегалната миграция, предадоха световните агенции.

"Това ще направи по-трудно да се работи нелегално в тази страна и ще направи нашите граници по-сигурни", се казва в изявление на Стармър, в което се обявява новата мярка.

Според социологически проучвания имиграцията е сред основните приоритети на избирателите във Великобритания и Стармър е подложен на силен натиск да спре влизането на незаконни мигранти в страната, които прекосяват Ламанша с малки лодки.

Днешната стъпка, която правителството неотдавна обяви, че обмисля, бе подложена на критики от страна на политическите опоненти на кабинета, които казват, че тя няма да спре мигрантите и може да представлява нарушение на гражданските свободи, пише БТА.

Правителството каза, че цифровият документ за самоличност ще бъде съхраняван в мобилните телефони на хората и ще бъде задължителна част от проверки, които работодателите вече са длъжни да извършват, когато наемат служител.

Предвижда се в бъдеще той също така ще бъде използван за получаване на достъп до услуги като грижи за деца, социално подпомагане и достъп до данъчни документи.

В началото на века Лейбъристката партия на Стармър, начело на която тогава беше Тони Блеър, се опита да въведе карта за самоличност, но приемникът на Блеър - Гордън Браун, в крайна сметка се отказа от този план, след като опозицията заяви, че той би нарушил гражданските свободи.

Великобритания не издава карти за самоличност от края на Втората световна война и британските граждани обикновено използват други официални документи, като паспорти или шофьорски книжки, за да доказват самоличността си, когато това се наложи.

Партията "Реформирай Обединеното кралство" нарече плановете на правителството "циничен ход", целящ "да заблуди" избирателите и да ги накара да си помислят, че прави нещо за спиране на имиграцията, посочва Пи Ей Мидия/ДПА.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейдънок също разкритикува плановете и ги нарече "трик, който няма да спре лодките".

Либералдемократите казаха, че няма да подкрепят въвеждането на задължителни цифрови документи за самоличност, тъй като това би принудило хората "да предадат личната си информация, само за да могат да водят нормален живот".

