Израелските военни обявиха, че са убили журналиста на телевизия "Ал Джазира" Анас аш Шариф в Газа, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Журналистът е обвиняван от израелските военни, че е ръководил терористична клетка на "Хамас" и е бил отговорен за ракетни атаки срещу израелски цивилни и срещу израелските военни, се казва в изявление на израелските сили.

Телевизия "Ал Джазира" също обяви смъртта на журналиста, като поясни, че той е бил убит в град Газа. Журналистът заедно с други журналисти и техния екип са били в тяхната палатка, когато е бил нанесен ударът по тях.

В допълнение медията каза, че при израелския удар, насочен по палатката на журналистите, са загинали общо петима нейни журналисти - освен Аш Шариф и двама кореспондент, и двама оператори, предаде Франс прес.

28-годишният журналист Аш Шариф беше едно от най-известните лица на "Ал Джазира", отразяващи случващото се в ивицата Газа. Миналия месец Комитетът за защита на журналистите заяви, че е сериозно обезпокоен за сигурността на Аш Шариф, който "бил мишена на кампания за оклеветяване от страна на израелските военни".

Според катарската медия убитите журналисти на "Ал Джазира" от израелската армия стават общо 10 от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г., отбелязва Франс прес

"Ал Джазира" е създадена в Доха през 1996 г. с указ на бившия емир на Катар, шейх Хамад бин Халифа Ал Тани. Указът предвижда медията да получи заем от правителството в размер на около 140 милиона долара за създаването й и за покриването на разходите по репортажите й за идните пет години след създаването й. След това катарското правителство продължи да финансира част от бюджета на медията, което породи въпроси дали тя е независима.

"Ал Джазира" незабавно се наложи като конкурент на международните медийни гиганти, но репортажите й в качеството на първа независима информационна телевизия в арабския свят породиха напрежение в района.

"Ал Джазира" казва, че отразява събитията в 95 страни с 70 редакции и екип от 3000 служители и че достига до 450 милиона домакинства.

През 2006 г. телевизията започна да излъчва и на английски език. Тя има и изцяло онлайн канал, насочен към младите и наречен "АДж+", както и канал, излъчващ пряко събитята и наречен "Ал Джазира Мубашер".

По време на Арабската пролет в Близкия изток и Северна Африка през 2011 г. медията даде платформа за изява на опозиционните групи, по-специално на "Мюсюлмански братя" и беше подложена на натиск от правителствата в региона.

През 2017 г. съседите на Катар му налагат дипломатическа и икономическа блокада, която трае три години. Тогава един от призивите към Катар е той да скъса връзките с "Мюсюлмански братя" и "Хамас" и да закрие "Ал Джазира" и нейните филиали.

Катар е страна посредник в конфликта в Газа. От началото на войната "Ал Джазира" излъчва репортажи от Газа. През април 2024 г. израелският парламент забрани излъчването на чужди медии, смятани за рискови за сигурността на страната. Тогава израелският премиер обвини "Ал Джазира", че е орган на пропагандата на "Хамас" и че е участвала активно в атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. На 5 май на "Ал Джазира" беше забранено да излъчва от Израел и закри редакциите й там. Израелската армия на няколко пъти обвини журналистите от тази медия, че са терористични агенти в Газа, свързани с "Хамас". Медия отрече и заяви, че Израел систематично взима под прицел репортерите й в палестинската територия

С убийството на петимата журналисти на "Ал Джазира" броят на загиналите в Газа медийни работници доближава 200 души, според данни на "Репортери без граници".

Вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разпоредил на армията да разреши възможно най-голям брой журналисти от международни медии да работят под контрола на израелската армия в ивицата Газа, припомня Франс прес.

На пресконференция пред чуждестранни журналисти в Йерусалим Нетаняху посочи, че планираната нова израелска офанзива в Газа има за цел да се справи с двете останали крепости на "Хамас".

Израелският премиер защити военнатаофанзива, като заяви, че целта "не е да окупираме Газа, нашата цел е да освободим Газа". Той също така разкритикува по думите му "глобалната кампания от лъжи", след като редица страни по света, както и израелски граждани, осъдиха плана на правителството му.

Междувременно големи пропалестински протести избухнаха в много държави само два дни след одобряването на плановете на Израел за окупация на град Газа - стъпка, която предизвика нова ескалация на войната.

До войната в Газа се стигна след атаката на "Хамас" срещу Южен Израел, в която бяха убити 1200 души , а 250 бяха взети за заложници, припомня Франс прес. В последвалия конфликт жертвите в Газа вече са над 61 000, според данните на палестинското здравно министерство в тази управлявана от "Хамас" територия и смятани за достоверни от ООН, посочва Франс прес.

