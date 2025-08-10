2272 Снимка: БТА/АР

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини президента на Франция Еманюел Макрон за провала на преговорите за прекратяване на огъня между Израел и ХАМАС.

В интервю за канала EWTN той заяви, че преговорите са се провалили в деня, в който френският президент е взел едностранно решение за признаване на палестинската държава.

"Ако бях ХАМАС, щях да реша така: "Да не сключваме примирие... Защото може да ни възнаградят, можем да го приемем като победа"", каза Рубио.

Според него, след изявлението на Макрон към тази позиция се присъединиха и други страни, заявявайки, че "ако до септември не бъде постигнато примирие, ще признаем палестинската държава".

На 8 август военният кабинет на Израел одобри план за пълна окупация на Газа. В навечерието Нетаняху заяви намерението си да установи военен контрол над целия анклав.

Междувременно САЩ и Катар разработват план за постигане на мир в Газа.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф пристигна в Ибиса за среща с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, съобщи Axios.

Уиткоф наскоро заяви, че администрацията на Трамп не иска "полумерки" по отношение на войната между Израел и ХАМАС, а се стреми към всеобхватно решение: "Всичко или нищо". Според един от участниците в преговорите, на когото се позовава Axios, Катар и САЩ работят именно върху такъв всеобхватен мирен план. Той трябва да предвижда прекратяване на войната в Газа и освобождаване на всички заложници, останали в ръцете на терористите от ХАМАС.

Катар пое значителна роля в дипломатическото уреждане и вече неколкократно по време на текущата война е действал като посредник.

Според Axios, САЩ и Катар искат да представят своя план на воюващите страни в рамките на следващите две седмици. Източник на портала в Израел обаче вече изрази скептицизъм по отношение на този план - той е "безсмислен, защото ХАМАС никога няма да го приеме". Разногласията са твърде големи, добави източникът.

Въпреки това все още има време да се направи опит да се постигне нещо по дипломатически път. Въпреки че израелското правителство е дало указания на армията да се подготви за превземането на град Газа, подготовката ще отнеме седмици. Необходимо да се обмисли сложен план за евакуация на около един милион палестински цивилни граждани, както и да се планира хуманитарното осигуряване и самата военна част на операцията. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху по време на последното заседание на кабинета си даде да се разбере, че операцията може да бъде отложена, ако преговорите дадат резултат.

