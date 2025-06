Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Конгреса, че иранските обекти, бомбардирани от американските сили, са били част от "програма за разработване на ядрени оръжия". Той оспори твърденията на американското разузнаване твърди, че такава програма не е съществувала, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

"Силите на САЩ нанесоха прецизен удар срещу три ядрени обекта в Иран, използвани от правителството на Ислямската република Иран за програмата си за разработване на ядрени оръжия", написа Тръмп.

В най-новата американска оценка, представена пред Конгреса на САЩ през март от директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард, се посочва, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей не е разрешил подновяването на програмата за ядрени оръжия, която самият той спря през 2003 г.

Миналата седмица източник, който има достъп до докладите на американското разузнаване, заяви пред Ройтерс, че оценката от март не се е променила.

От своя страна Иран настоява, че ядрената му програма е само за мирни цели.

През 2003 г. тогавашният президент Джордж Буш-младши оправда инвазията на американските сили в Ирак, като заяви, че разузнаването има информация, че страната разполага с оръжия за масово унищожение. По-късно това се оказа невярно, отбелязва Ройтерс.

Миналата седмица Тръмп за първи път постави под съмнение разузнавателните данни за ядрената програма на Иран, когато отхвърли оценката, която Габард представи пред Конгреса на САЩ.

"Не ме интересува какво е казала тя", заяви Тръмп пред журналисти, като отхвърли оценката на американското разузнаване по време на полета, с който пътуваше обратно към Вашингтон от Канада, откъдето си тръгна с ден по-рано от срещата на върха на групата на седемте най-развити демокрации (Г-7). Според него Иран е "много близо" до това да има ядрена бомба.

В петък Габард оспори медийните публикации за показанията си от март, като заяви в платформата Х, че разузнавателните данни на Вашингтон показват, че ако реши Иран може да създаде ядрено оръжие "за седмици или месеци".

The dishonest media is intentionally taking my testimony out of context and spreading fake news as a way to manufacture division. America has intelligence that Iran is at the point that it can produce a nuclear weapon within weeks to months, if they decide to finalize the… pic.twitter.com/mYxjpJY2ud