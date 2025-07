Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард разсекрети доклад, според който високопоставени служители на администрацията на президента Барак Обама са манипулирали разузнавателни данни, за да обвинят Русия в намеса в американските избори през 2016 г., които тогава спечели Доналд Тръмп.

"През 2016 г. е имало предателски заговор, извършен от служители на най-високо ниво в нашето правителство", каза Габард, предаде "Фокс нюз". В петък директорът на Националното разузнаване разсекрети голям обем документи, разкриващи "неоспорими доказателства" за това.

Екипът на Тулси Габард е провел разследването в продължение на месеци.

Длъжностни лица са заявили пред Fox News Digital, че разузнавателните данни са били "политизирани" и след това "използвани като основа за безброй клевети, целящи да делегитимират победата на президента Тръмп, дългогодишното разследване на Мълър, двата импийчмънта от Конгреса, разследваните, арестуваните и хвърлените в затвора високопоставени служители, засиленото напрежение между САЩ и Русия и други".

Самата Габард е коментирала пред "Фокс нюз", че всичко това това "не е партиен въпрос", а такъв, който "засяга всеки американец".

"Информацията, която публикуваме днес, ясно показва, че през 2016 г. е имало предателски заговор, извършен от служители на най-високо ниво в нашето правителство", каза Габард пред Fox News Digital. "Тяхната цел беше да подкопаят волята на американския народ и да осъществят това, което по същество беше дългогодишен преврат с цел да се опитат да узурпират президента от изпълнението на мандата, даден му от американския народ.", коментира Габард.

Americans will finally learn the truth about how in 2016, intelligence was politicized and weaponized by the most powerful people in the Obama Administration to lay the groundwork for what was essentially a years-long coup against President @realDonaldTrump, subverting the… pic.twitter.com/UQKKZ5c4Op