Директорката на Националната разузнавателна служба в САЩ Тулси Габард обяви, че кабинетът ѝ работи с директора на Националния институт по здравеопазване Джей Бхатачария и министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, за да разследва произхода на COVID-19. Според нея има доказателства, че пандемията се свързва с т. нар. изследвания за усилване на функцията, финансирани от САЩ.

В интервю за подкаста на бившата водеща на Fox News Мегън Кели Габард казва, че иска да се сложи край на т.нар. изследвания за увеличаване на функциите, при които учените променят патогени, за да ги направят по-преносими или смъртоносни, така че да могат да ги изучават.

Габард, както и много други членове на администрацията на Тръмп и републиканците в Конгреса, смятат, че пандемията е причинена от лабораторен инцидент в Ухан, Китай, а не от пренасянето на вируса от животни върху хора, както твърдят много вирусолози.

Миналия месец администрацията пусна уебстраница, в която излага доводите си, че пандемията е възникнала в китайска лаборатория, и обвинява бившия служител на агенцията за обществено здраве Антъни Фаучи, че я е прикрил, припомня Politico.

В интервюто си Габард посочва безвъзмездните средства на Националния институт по здравеопазване (бел. ред. най-голямата в света структура за биомедицински изследвания, финансирана от американското правителство), предназначени за изследвания за придобиване на функционалност, за да докаже, че тези изследвания са довели до пандемията.

