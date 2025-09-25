Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски самолети и дронове, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство и ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп

"Ако е необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю за предаването "Фокс и приятели" на телевизия Фокс Нюз, добавяйки, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия.

Тръмп заяви, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство в Ню Йорк пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"

