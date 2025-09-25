САЩ вдигнаха цяла флотилия военни самолети в небето в сряда, след като Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) засече два руски стратегически бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35 в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на Аляска, съобщиха от NORAD в свое официално изявление.

Русия - Украйна

От Северноамериканското командване са реагирали, като са изпратили самолет за ранно предупреждение и контрол Boeing E-3 Sentry, заедно с четири F-16 и четири самолета-цистерни KC-135, "за да идентифицират и прихванат" руските самолети.

Руските стратегически бомбардировачи и изтребители са летели в зоната за въздушна отбрана, която е международно въздушно пространство, граничещо със суверенното въздушно пространство на САЩ и Канада.

В изявлението на NORAD се казва още, че руската военна активност в ADIZ е обичайна и не се счита за заплаха, но това е поредният от поредицата полети на руски самолети, които мнозина възприемат като тест за готовността на САЩ и съюзните страни от НАТО.

Това се случва, докато властите в Дания продължават разследването на все още неидентифицирани големи дронове, които летяха в близост до летището в Копенхаген във вторник и сряда, нарушавайки въздушния трафик.

