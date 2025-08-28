Германски следователи са идентифицирали всички предполагаеми участници във взривяването на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" през 2022 г., съобщава германският вестник Zeit.

Газови потоци

"Почти три години след взривовете разследването е почти завършено, поне от гледна точка на криминалистиката. Всички предполагаеми извършители на терористичния акт са идентифицирани и за тях са издадени заповеди за арест", пише изданието, позовавайки се на свои източници и данни от други германски медии - вестник Süddeutsche Zeitung и телевизионния канал ARD.

Според следователите в саботажа са участвали общо седем украинци: четирима водолази, отговорник за взривните устройства, шкипер и координатор на операцията.

Миналата седмица стана известно за задържането на предполагаемия координатор. Прокуратурата на Германия съобщи за ареста на украинския гражданин Сергей Кузнецов в Италия. От 21 август той е под стража в курортния град Риччоне. Апелативният съд в Болоня трябва да реши дали да бъде екстрадиран в Германия.

Сред другите заподозрени са киевският инструктор по дайвинг Владимир С., 53-годишният военен Всеволод К., обучавал се в германската армия, Евгений У., който се присъедини последен към групата, и професионалната водолазка Валерия Т.

Яхтата, с която е извършена операцията, е управлявана от роден в Одеса мъж, известен с имената Михаил Попов и Юрий Котенко.

Все още не е ясно кой е бил инициаторът на диверсията, пишат германските издания

Zeit подчертава, че личностите на всички заподозрени са установени благодарение на съвместната работа на германската полиция и Федералната служба за криминални разследвания (BKA).

"Бяха взети ДНК проби и отпечатъци от 15-метровата ветроходна яхта "Андромеда", която по това време е била в Балтийско море. Следователите съпоставиха следите от взривни вещества с фрагментите от тръбопровода, открити на дъното. Пробите съвпаднаха в голяма степен", описва вестникът.

Една от ключовите улики е открита случайно: през нощта на 8 септември кола на групата е попаднала в обектива на пътна камера на остров Рюген. Полицията намерила собственика на автомобила, разпитала го и му показала снимки. Водачът, работещ в куриерска компания, признал, че няколко пъти е превозвал украинци от Киев до Германия.

Паспортите, които заподозрените са показвали на границата с Полша, не са били фалшиви.

През септември 2022 г. вследствие на експлозиите се разхерметизираха две тръби от "Северен поток 1" и една от "Северен поток 2" близо до датския остров Борнхолм. В Русия е образувано наказателно дело за международен тероризъм. 

Междувременно германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова за предпазливост след ареста на украински гражданин, заподозрян в организирането на саботажа на газопроводите "Северен поток" в Балтийско море през 2022 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

"В една конституционна държава трябва да изчакаме резултатите от тези разследвания", каза той пред журналисти по време на среща с естонския си колега Маргус Цахкна в Талин.

Вадефул отговаряше на въпрос на журналист, че ако се разкрие, че Украйна стои зад саботажа на газопроводите от Русия към Европа, какво би означавало това за отношенията с Киев.

"След като резултатите бъдат готови, ще мога да ги оценя и, ако е необходимо, да направя политически изводи", каза Вадефул, добавяйки, че има "пълна увереност, че се спазва надлежната процедура".

Цахкна заяви, че естонското правителство винаги е поддържало становището, че газопроводите от Русия не са в интерес на европейската сигурност. ЕС значително е намалил използването на руски газ, отбелязва ДПА.

"Икономическата зависимост на Европа, нейната енергийна зависимост, е сериозен проблем. Трябва да прекратим вноса на енергия от Русия", каза естонският политик.

Италианската съдебна система планира да вземе решение следващата седмица относно екстрадирането в Германия на 49-годишния украинец, арестуван миналата седмица, докато бе на почивка близо до Римини.

Германската Федерална прокуратура иска той да бъде съден в Германия.

Мъжът отрича обвиненията.

Вадефул също така подчерта, че Русия ще понесе последствия за продължаващите си атаки срещу Украйна, след като през нощта удари по Киев отнеха живота на най-малко 14 души.

"Научихме по ужасен начин как Русия отново е атакувала и бомбардирала Киев, загинали са цивилни, загинали са деца, а делегацията на Европейския съюз също е била атакувана", заяви Вадефул по време на среща с естонския си колега в Талин.

"Това не може да остане без последствия", добави германският външен министър.

 

