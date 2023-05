Боливийски депутати се сбиха в парламента, като по време на изслушване на министър на левия президент Луис Арсе се стигна до разправия с ритници, удари и дърпане на коси, предаде АФП, цитирана от БНР.

Министърът на правителството Едуардо дел Кастийо беше извикан от депутатите, за да представи доклад относно хвърлянето в затвора през декември на Луис Фернандо Камачо, консервативен губернатор на област Санта Крус и водещ опозиционер.

Докато защитаваше законността на ареста, Дел Кастийо разкритикува парламентаристите от партията на Камачо "Креемос", като ги нарече "радикални, крадливи и насилствени групи, дошли да крадат портфейлите на боливийския народ".

По време на изказването му група опозиционни депутати издигнаха плакати с послания, сред които "с политически затворници няма демокрация", и снимки на Дел Кастийо с надпис "министър на терора".

Когато проправителствени народни представители се опитаха да изтръгнат плакатите, между около 20 депутати избухна схватка, в която се разменяха удари в продължение на няколко минути, според снимки, излъчени в социалните мрежи.

Сблъсъкът завърши без сериозни наранявания от двете страни.

Представянето на доклада беше за кратко прекъснато, като депутатът от "Кремос" Мария Рене Алварес обвини Дел Кастийо, че е насърчил атмосфера на враждебност.

Инцидентът е последният епизод, който подчертава поляризацията в страната, където опозицията твърди, че има около 180 политически затворници в ареста.

Лявото правителство обвинява затворниците, че са подкрепили предполагаемия преврат срещу бившия президент Ево Моралес през 2019 г. и са подкрепили неговия наследник, десния Жанин Анез, който също е в затвора.

Watch: Rival Bolivian lawmakers clash on the floor of parliament as a presentation by a minister of leftist President Luis Arce descends into a flurry of kicks, punches and hair-pulling. #Boliviahttps://t.co/v0WkAKcVMX pic.twitter.com/tagdWvi4ZN