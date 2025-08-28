5501 Снимка: БТА/AП

По време на руските масирани удари по Киев в нощта на 28 август руската армия е нанесла удар по строящия се завод за производство на дронове "Байрактар" край Киев. За това съобщи депутатът от Лвовския градски съвет Игор Зинкевич, цитиран от "Медуза".

Според Зинкевич са регистрирани две преки попадения, а производствените мощности "са получили сериозни повреди". Депутатът отбелязва, че това е вече четвъртият удар по завода за последните шест месеца.

За атаката срещу завода съобщи и турското издание Türkiye Gazetesi, без да посочва конкретни източници, пише "Медуза".

Заводът "Байрактар" се намира в Киевска област в непосредствена близост до Киев (точното му местоположение не се уточнява). Строителството му започна през февруари 2024 г., то се извършва от турската компания Baykar, като първоначално се предполагаше, че ще бъде завършено за 12 месеца. Годишната производителност на предприятието предстои да бъде около 120 дрона.

В нощта на 28 август в резултат на масивния удар по Киев в Дарницки район в югоизточната част на града бе разрушена пететажна сграда. Според последните данни на властите при това са загинали 18 души. Разчистването на отломките все още продължава.

Министерството на отбраната на Руската федерация официално съобщи, че целите на нощните удари по Украйна са били "предприятия от военно-промишления комплекс и военни авиобази" и отчете успешното им унищожаване.

Междувременно Външното министерство на Великобритания извика руския посланик Андрей Келин заради руския удар по Киев, в резултат на който беше повредена сградата на Британския съвет. Очаква се Келин да се срещне с чиновници, а не с министри, съобщава Би Би Си.

Руският посланик също е бил извикан и в Брюксел във връзка с удара по Киев, съобщи шефката на европейската дипломация Кая Калас. "Току-що разговарях с колегите от представителството на ЕС в Киев, след като нашата сграда беше повредена в резултат на руския удар. Вашата решимост да продължите да подкрепяте Украйна ни дава сили. Никоя дипломатическа мисия не трябва да бъде мишена", написа тя.

