Създателят на батальона "Арбат" Армен Саркисян, който по-рано днес бе ранен при атентат в жилищен комплекс в руската столица Москва, е починал в болницата, съобщи ТАСС.

Снимки след експлозията ВИЖТЕ ТУК >>>

По последни данни в резултат на експлозията са пострадали четирима души. Московското министерство на здравеопазването съобщи, че състоянието на пострадалите се оценява като тежко.

Според източник от руските служби във входа на сградата е избухнало самоделно взривно устройство. По-рано РИА Новости съобщи, че Саркисян е хоспитализиран в тежко състояние, а единият му крак е бил ампутиран.

Mash назовава трима от пострадалите - Сергей Шкрябатовски, Даря Карселадзе и Олег Каспирович. Шкрябатовски е с открита фрактура на левия пищял, Карселадзе е с открита рана на шията и фрактура на десния пищял, Каспирович е с разкъсвания на пръстите на лявата ръка, комоцио, осколкови рани на главата и шията.

Телеграм каналът "База", близък до руските специални служби, помести видеокадри, показващи сериозни щети в жилищния комплекс "Алие Паруса".

