Съвет на съпругата на американския президента на САЩ Джо Байдън бе уловен от микрофоните след края на поздравителната му реч, посветена на католическия Великден.

На видео, разпространи в интернет, се вижда, че след края на поздравителната си реч Джо Байдън се кани да напусне подиума, когато съпругата му напомни да махне на публиката, след което американският президент започва да размахва ръце.

Джил Байдън вероятно не е взела предвид, че микрофонът до тях е включен. В резултат на това американските телевизионни зрители чуха думите й "Махай, махай".

На католическия Великден Байдън участва в традиционното събитие в Белия дом. Президентът и първата дама поздравиха американците, гледаха как яйцата се търкалят по поляната на Капитолия и прочетоха на глас детска книжка, като Байдън се оплака, че служителите му изобщо не му позволяват да чете.

Байдън беше стреснат и от великденското зайче, което го доближи, за да го поздрави. Шефът на Белия дом по това време разговаря с репортери. Когато заекът го приближава, американският президент отваря уста от изненада и побърза да се отдалечи.

Joe Biden quickly interrupted by the Easter Bunny after he starts to comment on #Afghanistan and #Pakistan at the White House #EasterEggRoll

Няколко подобни неудобни момент за Байдън имаше през април. На 15-и, след като завърши реч, протегна ръка за ръкостискане, но беше сам на сцената. След този жест той се поколеба и не можа веднага да се ориентира от сцената.

Преди това - на 13-и април, птица оцапа ревера на президента по време на реч в Айова. Забелязал това по костюма си, той предпочете да се преструва, че нищо не се е случило.

По време на същата реч Байдън обърка Украйна с Китай, когато говори за продоволствената криза, и нареди Китай сред производителите на пшеница.