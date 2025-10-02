3165 Скрийншот: YouTube/CBS New York

Два самолета на Delta Air Lines са се сблъскали на пистата на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк, съобщава CBS News. Инцидентът, определен като "нискоскоростен сблъсък", е станал между самолети, оперирани от Endeavor Air, дъщерно дружество на Delta.

Според изявление на Delta Air Lines сблъсъкът е бил между полет 5047 на Endeavor Air, пристигащ от Шарлът, Северна Каролина, и полет 5155 на Endeavor, който е трябвало да излети за Роанок, Вирджиния. Инцидентът е настъпил малко преди 22:00 часа местно време.

Предварителната информация от авиокомпанията сочи, че крилото на полет 5155 е осъществило контакт с фюзелажа на полет 5047. В резултат на сблъсъка една стюардеса е получила лека травма. Тя е била прегледана от парамедици на място и впоследствие е откарана в болница за допълнителен преглед.

Полет 5155 на Endeavor е превозвал 32 души (28 пътници и 4 членове на екипажа), докато полет 5047 на Endeavor е имал на борда си 61 души (57 пътници и 4 членове на екипажа).

Продуцент на CBS News, който е пътувал на борда на полет 5047, е успял да заснеме видеоклип с мобилен телефон, показващ щетите по крилото на другия самолет. Във видеото се чува гласът на пилот от полет 5047, който по интеркома информира пътниците, че "изглежда, че някой самолет се е сблъскал с нас".

За момента причината за сблъсъка остава неизвестна, предстои разследване. Според властите инцидентът "не е оказал въздействие върху операциите на летището".

След инцидента пътниците са били ескортирани от самолетите и прехвърлени на чакащи автобуси. Авиокомпанията увери, че на тези, които се нуждаят, ще бъдат осигурени хотелски стаи и ще им бъдат резервирани нови полети за четвъртък.

В официално изявление на Delta се казва: "Екипите на Delta в нашия хъб в Ню Йорк-ЛаГуардия работят, за да гарантират, че нашите клиенти са обгрижени, след като два самолета Delta Connection, оперирани от Endeavor Air, са участвали в нискоскоростен сблъсък по време на рулиране. Delta ще работи с всички съответни органи, за да прегледа случилото се, тъй като безопасността на нашите клиенти и хора е преди всичко. Извиняваме се на нашите клиенти за преживяното."

CBS News New York се е свързала и с Федералната авиационна администрация за коментар, но към момента не е получила отговор.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.