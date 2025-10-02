Два самолета на Delta Air Lines са се сблъскали на пистата на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк, съобщава CBS News. Инцидентът, определен като "нискоскоростен сблъсък", е станал между самолети, оперирани от Endeavor Air, дъщерно дружество на Delta.

САЩ

Според изявление на Delta Air Lines сблъсъкът е бил между полет 5047 на Endeavor Air, пристигащ от Шарлът, Северна Каролина, и полет 5155 на Endeavor, който е трябвало да излети за Роанок, Вирджиния. Инцидентът е настъпил малко преди 22:00 часа местно време.

Предварителната информация от авиокомпанията сочи, че крилото на полет 5155 е осъществило контакт с фюзелажа на полет 5047. В резултат на сблъсъка една стюардеса е получила лека травма. Тя е била прегледана от парамедици на място и впоследствие е откарана в болница за допълнителен преглед.

Полет 5155 на Endeavor е превозвал 32 души (28 пътници и 4 членове на екипажа), докато полет 5047 на Endeavor е имал на борда си 61 души (57 пътници и 4 членове на екипажа).

Продуцент на CBS News, който е пътувал на борда на полет 5047, е успял да заснеме видеоклип с мобилен телефон, показващ щетите по крилото на другия самолет. Във видеото се чува гласът на пилот от полет 5047, който по интеркома информира пътниците, че "изглежда, че някой самолет се е сблъскал с нас".

5 самолета за 2 месеца ли е новото нормално за инцидентите в пътническата авиация?
Виж още 5 самолета за 2 месеца ли е новото нормално за инцидентите в пътническата авиация?

За момента причината за сблъсъка остава неизвестна, предстои разследване. Според властите инцидентът "не е оказал въздействие върху операциите на летището".

След инцидента пътниците са били ескортирани от самолетите и прехвърлени на чакащи автобуси. Авиокомпанията увери, че на тези, които се нуждаят, ще бъдат осигурени хотелски стаи и ще им бъдат резервирани нови полети за четвъртък.

В официално изявление на Delta се казва: "Екипите на Delta в нашия хъб в Ню Йорк-ЛаГуардия работят, за да гарантират, че нашите клиенти са обгрижени, след като два самолета Delta Connection, оперирани от Endeavor Air, са участвали в нискоскоростен сблъсък по време на рулиране. Delta ще работи с всички съответни органи, за да прегледа случилото се, тъй като безопасността на нашите клиенти и хора е преди всичко. Извиняваме се на нашите клиенти за преживяното."

CBS News New York се е свързала и с Федералната авиационна администрация за коментар, но към момента не е получила отговор.

ИЗБРАНО
Никол Кидман подаде молба за развод, чувства се предадена от Кийт, който вече има нова жена Лайф
Никол Кидман подаде молба за развод, чувства се предадена от Кийт, който вече има нова жена
12881
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът Корнер
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът
11040
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
6618
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
11396
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите Impressio
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите
4387
Турските авиолинии откриват нови маршрути до Армения и Румъния Trip
Турските авиолинии откриват нови маршрути до Армения и Румъния
652
Пикантно: Арабска лютеница Вкусотии
Пикантно: Арабска лютеница
777
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често? Zodiac
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?
775
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата Времето
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата
4850